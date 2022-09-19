Ждал помощи три дня: бездомного кота спасли от голодной смерти сотрудники МЧС

Животное спасали при помощи автолестницы Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Жалобные душераздирающие крики «мяу» слушали на протяжении трех дней жители дома на улице Миллера в Биробиджане. На дереве неподалеку днем и ночью практически без остановки орал кот, который залез почти на самую макушку и никак не мог спуститься. Люди бы и рады были помочь, да вот только все их попытки были безуспешными. Животное забиралось лишь выше.

Когда надежды, что мохнатое существо сможет побороть страх и попробует все же слезть, напрочь исчезли, было решено вызвать МЧС. Хоть помощь в подобных ситуациях и не входит в список обязанностей сотрудников спецслужбы, но ведь жалко же животинку. Погибнет. К большой удаче кота, вызов приняли, и на место приехала пожарная автолестница. Спасатель поднялся наверх, попытался снять животное, но тот ни в какую не давался в руки и в итоге буквально оказался в ловушке, повиснув на тоненькой веточке. Естественно, та не выдержала, и кот полетел вниз, где его ждали с растянутым одеялом.

- Сотрудники МЧС России нередко становятся героями добрых историй о спасении братьев наших меньших. Однако вызов на спасение кота на дереве не является экстренным или приоритетным. Даже если кот уже сидит на дереве сутки и больше, спасатели не будут ехать снимать кота, пока есть более приоритетный вызов, где есть реальная угроза жизни людей. Другое дело, если ситуация связана с застреванием, зажатием, представляющим угрозу для жизни животного. Например, был инцидент, когда в заборе застряла косуля. Понятно, что без помощи спасателей она бы никак не выбралась на свободу, - отметил Алексей Поляков, начальник поисково-спасательного подразделения.

Никаких повреждений животное не получило и сразу после спасения убежало на глазах у десятков людей, которые наблюдали за всем происходящим.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ЕАО от стаи собак спасли косулю (подробнее)