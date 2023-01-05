С больничной койки прямиком в СИЗО: водителя попавшего в смертельное ДТП автобуса с вахтовиками взяли под стражу в Хабаровске

Водителя автобуса взяли под стражу на два месяца Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае продолжается расследование смертельного ДТП с автобусом, в результате которого погибли восемь вахтовиков. Страшная авария произошла 16 декабря на трассе Хабаровск – Комсомольск. По делу появилась новая информация – водитель, который до недавнего времени находился на госпитализации в связи с полученными в аварии травмами, был взят под стражу на два месяца. Об этом «КП» - Хабаровск» сообщила Анна Исаева, официальный представитель прокуратуры Хабаровского края.

- Суд, с учетом позиции прокуратуры Хабаровского края, заключил под стражу 45-летнего мужчину, в отношении которого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), - пишет прокуратура края.

Авария случилась рано утром, на 178 километре дороги, в Нанайском районе. Водитель автобуса ехал в направлении села Лидога, в один момент он не смог справиться с управлением и съехал в кювет, завалив автобус на бок. Четверо мужчин скончались на месте, еще трое скончались от полученных травм. 23 человека, в том числе водитель были доставлены в больницу. Уже на руках у медиков скончался еще один человек. Остальных удалось спасти.

Пострадавших было решено забрать в Хабаровск. За ними отправили вертолеты. Некоторых из них оставили на госпитализацию. Губернатор Михаил Дегтярев поручил выплатить семьям погибших по 1 миллиону рублей, а пострадавшим - по 500 тысяч рублей.

Тогда же были заведены уголовные дела, в том числе по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». В результате водителя задержали 4 января, а 5 января взяли под стражу.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:

Не добрались до работы: полная хронология ДТП с автобусом вахтовиков, унесшее жизни восьмерых человек

Полиция завела уголовное по факту ДТП с автобусом на трассе Хабаровск - Комсомольск 16 декабря(подробнее)