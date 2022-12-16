На 178 километре трассы в районе села Троицкое автобус вылетел в кювет. Фото: t.me/khv_news Фото: Социальные сети

В районе 4 утра 16 декабря в автобус Golden Dragon сели 29 сотрудников ООО «Амур Минералс». Для них начиналась обычная вахта на золото-медном месторождении Малмыж. До места работники не доехали - случилось ДТП с автобусом на трассе Хабаровск - Комсомольск.

ДТП С АВТОБУСОМ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 16 ДЕКАБРЯ

На 178 километре трассы в районе села Троицкое автобус входил в поворот. Сцепление с дорогой было потеряно, и Golden Dragon опрокинулся в кювет, перелетев через отбойник. Время - около 6:30 утра.

Удар был жестким: автобус получил сильные повреждения. Через 15 минут на месте были врачи Троицкой центральной районной больницы, работники местной пожарной части и спасатели. Затем - прибыли сотрудники правоохранительных органов. Тогда пошли первые страшные сообщения: есть погибшие, много пострадавших.

В результате аварии тут же скончались четверо человек. Затем от полученных травм скончались еще трое. 23 пострадавших, включая водителя, отвезли в троицкую больницу. Вахтовикам оказали первую помощь, двоих срочно прооперировали. Сельские врачи сделали все, чтобы спасти людей. Одного не смогли - на руках медиков скончался восьмой человек.

ДТП С АВТОБУСОМ НА ТРАССЕ ХАБАРОВСК - КОМСОМОЛЬСК 16 ДЕКАБРЯ

Спустя три часа после ДТП (в 9:30 утра) в Троицкое вылетел первый Ми-8 с врачами на борту. Бригада была усилена анастезиологами-реаниматологами, двумя хирургами, нейрохирургом и травматологом. Спустя несколько минут вылетел второй вертолет со специалистами и препаратами крови и кровезаменителями для пострадавших с серьезной кровопотерей.

Через 15 минут на месте были врачи и спасатели. Фото: t.me/khv_news Фото: Социальные сети

- Планируем эвакуацию пострадавших в Хабаровск. Развернуты операционные и койки в первой и второй краевой больницах. Борты в Троицком будут принимать в аэропорту - это две минуты до больницы. В Хабаровске вертолеты будут приземляться в районе первой краевой, - сообщил Юрий Бойченко, министр здравоохранения Хабаровского края.

К 15:00 вертолеты были в Хабаровске. Ми-8 доставили 19 пострадавших, еще трое остались в на лечении в Троицком. В первую краевую доставили троих человек в состоянии средней степени тяжести. У пациентов закрытые черепно-мозговые травмы, тупые травмы грудной клетки, у некоторых – сотрясение головного мозга. Один человек доставлен с переломом ребер с повреждением легкого.

В ДТП пострадали 22 человека. Фото: краевое управление ГИБДД

Краевая клиническая больница имени Владимирцева приняла 16 пострадавших. Госпитализировали восемь человек: четверо в реанимации, одному их них сделали операцию, состояние тяжелое. Еще четверых пациентов в состоянии средней степени тяжести положили в палату под наблюдение врачей. Остальных восьмерых человек будут наблюдать амбулаторно.

СПИСОК ПОГИБШИХ В ДТП С АВТОБУСОМ НА ТРАССЕ ХАБАРОВСК - КОМСОМОЛЬСК 16 ДЕКАБРЯ

Власти края выразили соболезнования семьям и друзьям погибших в ДТП на трассе Хабаровск - Комсомольск 16 декабря.

- Из резервного фонда Хабаровского края семьи погибших получат по 1 миллиону рублей, пострадавшим выплатим по 500 тысяч рублей. Поручил минсоцзащиты края подготовить соответствующее распоряжение, - прокомментировал Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края.

От удара на месте сразу же погибли четверо человек. Фото: t.me/khv_news Фото: Социальные сети

Поддержку семьям погибших и пострадавших окажет и «Амур Минералс».

- Мы сотрудничаем с правоохранительными органами для установления обстоятельств произошедшего. Семьям пострадавших и погибших будет оказана помощь. Соболезнуем родным и близким наших коллег. Это невосполнимая утрата для всех нас, - сообщил Александр Батаев, генеральный директор ООО «Амур Минералс».

Позже в сети появился список погибших в ДТП с автобусом на трассе Хабаровск - Комсомольск 16 декабря. Его «КП» - Хабаровск» подтвердили источники в правоохранительных органах.

Дмитриев Евгений, 1985 год рождения;

Зимаков Евгений, 1961 год рождения;

Казак Евгений, 1999 год рождения;

Кычкин Виталий, 1970 год рождения;

Меркулова Наталья, 1972 год рождения;

Сасин Тимофей, 1981 год рождения;

Сосновский Евгений, 1985 год рождения;

Почекунин Александр, 1996 год рождения.

Затем от полученных травм скончались еще трое. Фото: t.me/khv_news Фото: Социальные сети

ПРИЧИНЫ ДТП С АВТОБУСОМ НА ТРАССЕ ХАБАРОВСК - КОМСОМОЛЬСК 16 ДЕКАБРЯ

Автобус Golden Dragon принадлежал ИП Решовский. Компания по договору подряда оказывает услуги по перевозке персонала на строительную площадку предприятия. Предварительная версия - во время поворота водитель не справился с управлением из-за скользкой дороги.

Всего в результате ДТП погибли 8 человек Фото: Прокуратура Хабаровского края

- На 178 километре автодороги Хабаровск - Комсомольск водитель, управляя заказным автобусом, не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием, - сообщила Ольга Голубева, представитель УГИБДД по Хабаровскому краю.

УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА ПОСЛЕ ДТП С АВТОБУСОМ НА ТРАССЕ ХАБАРОВСК - КОМСОМОЛЬСК 16 ДЕКАБРЯ

- В настоящее время прокуратура Нанайского района проверяет соблюдение предпринимателем требований безопасности при перевозке пассажиров, режима труда водителя, а также своевременности принятия мер спасательными службами. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - рассказала Анна Исаева, официальный представитель прокуратуры Хабаровского края.

19 пострадавших эвакуировали в Хабаровск Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

По факту ДТП с автобусом на трассе Хабаровск - Комсомольск краевое управление СКР завело уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В офисах ИП Решовский и «Амур Минералс» прошли обыски. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании.

- Назначены экспертизы, допрашиваются свидетели случившегося, проводятся иные следственные и процессуальные действия. В ходе расследования уголовного дела будет дана оценка действиям уполномоченных лиц по оказанию услуг перевозки и обеспечению компанией безопасного перемещения работников по маршруту следования, - сообщила Дарья Немцева, официальный представитель СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

Автобус подняли и направят его в Хабаровск Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

Еще одно уголовное дело по факту ДТП с автобусом на трассе Хабаровск - Комсомольск завела полиция.

- Следователями УМВД России по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело постатье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», - прокомментировала Олеся Циклаури, врио начальника ИОиОС УМВД России по Хабаровскому краю.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О ДТП С АВТОБУСОМ НА ТРАССЕ ХАБАРОВСК - КОМСОМОЛЬСК 16 ДЕКАБРЯ

За жизни пострадавших вахтовиков продолжают бороться врачи. С семьями работают психологи. Автобус подняли из кювета и планируют доставить его в Хабаровск. Здесь машину отправят на экспертизу для выявления неисправностей.

«КП» - Хабаровск» следит за развитием событий.

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