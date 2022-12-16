Обнародован список погибших в ДТП с автобусом на трассе Хабаровск - Комсомольск 16 декабря

Авария произошла на 178 километре трассы около 6:30 утра. Фото: t.me/khv_news
Фото: Социальные сети
Стали известны имена погибших в ДТП с автобусом на трассе Хабаровск - Комсомольск 16 декабря. Напомним, 29 вахтовиков ООО «Амур Минералс» рано утром ехали на месторождение Малмыж. Автобус опрокинулся в кювет, восемь человек погибли, 22 пострадали.
Авария произошла на 178 километре трассы около 6:30 утра. Предварительно - водитель автобуса не справился с управлением на повороте. На скользкой дороге транспорт занесло, и он упал в кювет.
В течение 15 минут на месте были врачи из Троицкой центральной районной больницы. Семеро вахтовиков скончались на месте, остальных госпитализировали. Трое человек находятся в тяжелом состоянии, еще трое - в состоянии средней степени тяжести. Среди пострадавших есть люди с большой кровопотерей.
Вертолетами в Хабаровск перевезли 19 человек. Их распределили по первой и второй краевым больницам. Один человек скончался от полученных травм в троицкой больнице. Еще трое пострадавших остаются в учреждении.
Список «КП» - Хабаровск» подтвердили источники в правоохранительных органах.
Дмитриев Евгений, 1985 год рождения;
Зимаков Евгений, 1961 год рождения;
Казак Евгений, 1999 год рождения;
Кычкин Виталий, 1970 год рождения;
Меркулова Наталья, 1972 год рождения;
Сасин Тимофей, 1981 год рождения;
Сосновский Евгений, 1985 год рождения;
Почекунин Александр, 1996 год рождения.
Каждой семье погибших будет оказана помощь в размере 1 миллиона рублей. Родные пострадавших получат по 500 тысяч рублей. Помощь окажет «Амур Минералс».
По факту ДТП с автобусом на трассе Хабаровск - Комсомольск заведено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Автобус принадлежал ИП Решовский. У бизнесмена, а также в «Амур Минералс» прошли обыски.
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