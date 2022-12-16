Обнародован список погибших в ДТП с автобусом на трассе Хабаровск - Комсомольск 16 декабря

Авария произошла на 178 километре трассы около 6:30 утра. Фото: t.me/khv_news Фото: Социальные сети

Стали известны имена погибших в ДТП с автобусом на трассе Хабаровск - Комсомольск 16 декабря. Напомним, 29 вахтовиков ООО «Амур Минералс» рано утром ехали на месторождение Малмыж. Автобус опрокинулся в кювет, восемь человек погибли, 22 пострадали.

ДТП С АВТОБУСОМ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 16 ДЕКАБРЯ

Авария произошла на 178 километре трассы около 6:30 утра. Предварительно - водитель автобуса не справился с управлением на повороте. На скользкой дороге транспорт занесло, и он упал в кювет.

В течение 15 минут на месте были врачи из Троицкой центральной районной больницы. Семеро вахтовиков скончались на месте, остальных госпитализировали. Трое человек находятся в тяжелом состоянии, еще трое - в состоянии средней степени тяжести. Среди пострадавших есть люди с большой кровопотерей.

Вертолетами в Хабаровск перевезли 19 человек. Их распределили по первой и второй краевым больницам. Один человек скончался от полученных травм в троицкой больнице. Еще трое пострадавших остаются в учреждении.

СПИСОК ПОГИБШИХ В ДТП С АВТОБУСОМ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

Список «КП» - Хабаровск» подтвердили источники в правоохранительных органах.

Дмитриев Евгений, 1985 год рождения;

Зимаков Евгений, 1961 год рождения;

Казак Евгений, 1999 год рождения;

Кычкин Виталий, 1970 год рождения;

Меркулова Наталья, 1972 год рождения;

Сасин Тимофей, 1981 год рождения;

Сосновский Евгений, 1985 год рождения;

Почекунин Александр, 1996 год рождения.

Каждой семье погибших будет оказана помощь в размере 1 миллиона рублей. Родные пострадавших получат по 500 тысяч рублей. Помощь окажет «Амур Минералс».

По факту ДТП с автобусом на трассе Хабаровск - Комсомольск заведено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Автобус принадлежал ИП Решовский. У бизнесмена, а также в «Амур Минералс» прошли обыски.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ:

Угробило шестерых человек, десятки покалечены: автобус попал в жуткое ДТП в Хабаровском крае

До шести человек возросло число погибших в ДТП с автобусом на трассе в Хабаровском крае 16 декабря (подробнее)

В ТЕМУ:

По 1 миллиону рублей получат семьи погибших в ДТП на трассе Хабаровск-Комсомольск 16 декабря

Семьям пострадавших выплатят по 500 тысяч рублей (подробнее)

«Амур Минералс» прокомментировала ДТП с автобусом, в котором погибли семеро сотрудников в Хабаровском крае

Еще 23 вахтовика получили травмы (подробнее)

Проведены обыски: Следком завел уголовное дело после ДТП с автобусом на трассе Хабаровск-Комсомольск

Следственный комитет завел уголовное дело по факту ДТП с автобусом в Хабаровском крае (подробнее)

Михаил Дегтярев сообщил о семерых погибших в ДТП с автобусом рабочих на трассе в Хабаровском крае 16 декабря

Еще 23 вахтовика пострадали (подробнее)