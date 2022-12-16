Проведены обыски: Следком завел уголовное дело после ДТП с автобусом на трассе Хабаровск-Комсомольск

Водитель не справился с управлением, вылетел в кювет и упал на бок
Фото: УМВД России по Хабаровскому краю
В Хабаровском крае заведено уголовное дело по акту ДТП с автобусом 16 декабря, в котором погибли люди. Напомним, что автобус перевозил вахтовиков и опрокинулся в кювет. Сообщается о семерых погибших и 23 пострадавших.
В страшном ДТП есть погибшие и пострадавшие
Фото: УМВД России по Хабаровскому краю
Авария случилась в районе села Троицкое около 6:30 утра. Автобус перевозил сотрудников ООО «Амур Минералс» на строительную площадку. Предварительно, водитель не справился с управлением на скользкой дороге.
Прокуратура по факту аварии организовала проверку. СКР завел уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Автобус принадлежал ИП Решовский. У бизнесмена, а также в «Амур Минералс» прошли обыски.
В настоящее время идут проверки, на месте работают правоохранительные органы и спецслужбы
Фото: УМВД России по Хабаровскому краю
- Следственная группа с участием наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов проводит осмотр места происшествия. […] Назначены экспертизы, допрашиваются свидетели случившегося, проводятся иные следственные и процессуальные действия. В ходе расследования уголовного дела будет дана оценка действиям уполномоченных лиц по оказанию услуг перевозки и обеспечению компанией безопасного перемещения работников по маршруту следования, - прокомментировала Дарья Немцева, официальный представитель СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.
Водитель не смог справиться с управлением Фото: УГИБДД УМВД РФ по Хабаровскому краю
«Амур Минералс» сотрудничает со следствием. Компания заявила, что семьям пострадавших и погибших будет оказана помощь. Правительство региона также направит деньги родственникам вахтовиков. Семьи погибших получат по 1 миллиону рублей, пострадавших - 500 тысяч рублей.
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