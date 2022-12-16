«Амур Минералс» прокомментировала ДТП с автобусом, в котором погибли семеро сотрудников в Хабаровском крае Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

Продолжают появляться подробности ДТП с автобусом на трассе Хабаровск - Комсомольск 16 декабря. Напомним, что машина с вахтовиками улетела в кювет рано утром. Правоохранительные органы проводят проверку.

Авария случилась около 6:30 недалеко от села Троицкое. Сотрудники «Амур Минералс» ехали на работу. Водитель не смог справиться с управлением на скользкой дороге и вылетел в кювет. В аварии погибли семеро человек, 23 получили травмы, двоих из них оперируют.

Попавший в аварию автобус принадлежит ИП Решовский. Бизнесмен по договору подряда оказывает услуги по перевозке персонала на строительную площадку предприятия.

- Мы сотрудничаем с правоохранительными органами для установления обстоятельств произошедшего. Семьям пострадавших и погибших будет оказана помощь. Соболезнуем родным и близким наших коллег. Это невосполнимая утрата для всех нас, - прокомментировал Александр Батаев, генеральный директор ООО «Амур Минералс».

Из резервного фонда правительства региона семьям погибших выплатят по 1 миллиону рублей. Родные пострадавших получат по 500 тысяч рублей.

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