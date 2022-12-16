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НовостиПроисшествия16 декабря 2022 1:03

По 1 миллиону рублей получат семьи погибших в ДТП на трассе Хабаровск - Комсомольск 16 декабря

Семьям пострадавших выплатят по 500 тысяч рублей
Александра ШОПЕНКО
По 1 миллиону рублей получат семьи погибших в ДТП на трассе Хабаровск-Комсомольск 16 декабря

По 1 миллиону рублей получат семьи погибших в ДТП на трассе Хабаровск-Комсомольск 16 декабря

Фото: Прокуратура Хабаровского края

Автобус с вахтовиками попал в ДТП на трассе Хабаровск -Комсомольск 16 декабря. Напомним, что авария случилась рано утром на 178 километре дороги. Есть погибшие и пострадавшие.

Автобус ООО «Амур Минералс» вез сотрудников на работу рано утром. В районе села Троицкое водитель не справился с управлением и вылетел в кювет. Погибло семеро человек, пострадало 23. Их отвезли в больницу Троицка, двоих оперируют.

- Из резервного фонда Хабаровского края семьи погибших получат по 1 миллиону рублей, пострадавшим выплатим по 500 тысяч рублей. Поручил минсоцзащиты края подготовить соответствующее распоряжение. Подпишу его в ближайший час. Выражаю искренние соболезнования семьям погибших, - прокомментировал Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края.

На месте аварии работают пожарные, врачи, спасатели, правоохранительные органы. На место вылетел борт Ми-8.

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