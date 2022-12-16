Михаил Дегтярев сообщил о семерых погибших в ДТП с автобусом рабочих на трассе в Хабаровском крае 16 декабря Фото: Прокуратура Хабаровского края

Число погибших в ДТП с автобусом на трассе Хабаровск - Комсомольск увеличилось до семерых человек. Напомним, что жесткая авария произошла утром 16 декабря. Семьям погибших и пострадавших будет оказана помощь.

ДТП случилось около 6:30 утра в районе села Троицкое. Автобус ИП Решовский вез сотрудников ООО «Амур Минералс» на работу. Предварительно - водитель не справился с управлением и улетел в кювет. Изначально сообщалось о шести погибших и 17 пострадавших.

- Погибло семь человек, 23 пострадавших доставлены в Троицкую ЦРБ с травмами различной степени тяжести. Сейчас двух пациентов уже оперируют, - сообщил в своем Telegram-канале Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края.

Семьи погибших получат по 1 миллиону рублей, пострадавшим выплатят по 500 тысяч рублей. Помощь также окажет «Амур Минералс». В обстоятельствах ЧП разбираются правоохранительные органы.

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