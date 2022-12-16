19 пострадавших в ДТП с автобусом 16 декабря перевезли на вертолетах в Хабаровск Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

После аварии с вахтовиками на трассе Хабаровск - Комсомольск на месте работают спецслужбы. Спасатели оперативно оказывают помощь пострадавшим. Напомним, авария случилась в 6:30. Заказной автобус вылетел в кювет. Погибли восемь человек, еще 22 работника пострадали.

Сотрудники МЧС вывезли 19 человек на вертолетах. Остальным оказывают медицинскую помощь.

- Трое пострадавших еще остаются в Троицкой ЦБР на лечении. Остальных перевозят вертолетом в Хабаровск. Двоих транспортируют в ККБ №1, еще 17 пациентов - в ККБ имени Владимирцева, - сообщила Светлана Кирдяшова, главный врач Троицкой ЦРБ.

Информация о состоянии пострадавших еще уточняется. На данный момент известен список погибших в ужасной аварии.

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