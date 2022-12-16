Минздрав Хабаровского края: среди пострадавших в ДТП с автобусом 16 декабря есть люди с серьезной кровопотерей

Рано утром он вез вахтовиков на работу. Фото: УГИБДД УМВД РФ по Хабаровскому краю

В селе Троицкое спасают пострадавших в ДТП с автобусом на трассе Хабаровск - Комсомольск 16 декабря. Напомним, что авария произошла утром во время перевозки вахтовиков к месту работы. Семеро человек погибли.

Автобус ИП Решовский попал в аварию около 6:30 утра в районе села Троицкое. Внутри находилось 29 сотрудников ООО «Амур Минералс» и один водитель. Предварительно, шофер не справился с управлением на скользкой дороге, и автобус опрокинулся в кювет.

Пострадали 23 человека. Они доставлены в Троицкую центральную районную больницу. Здесь развернуто две операционных. Первый борт МЧС вылетел на место в 9:30 утра. Бригада была усилена анестезиологами-реаниматологами, двумя хирургами, нейрохирургом и травматологом.

Водитель не справился с управлением, вылетел в кювет и упал на бок Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

Второй борт Ми-8 также был усилен бригадой травматологов, нейрохирургов. По заявке Троицкой ЦРБ везут препараты крови и кровезаменители для пострадавших с серьезной кровопотерей.

- Из тех, кто прошел сортировку и первичную медицинскую обработку, три человека находятся в тяжелом состоянии, три - в средней степени тяжести. Планируем эвакуацию пострадавших в Хабаровск. Развернуты операционные и койки в первой и второй краевой больницах, - сообщил Юрий Бойченко, министр здравоохранения Хабаровского края.

Семьям погибших будет направлено по 1 миллиону рублей, пострадавших - по 500 тысяч рублей. Поддержку родственникам также окажет «Амур Минералс».

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