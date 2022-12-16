Попавший в смертельное ДТП автобус вытащили из кювета в Хабаровском крае Фото: паблик Хабаровск

В Хабаровском крае достали из кювета автобус, попавший в ДТП рано утром 16 декабря. Видео, на котором машину поставили на колеса на дорогу, разошлось в социальных сетях. Напомним, ЧП случилось на трассе Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре, на 178 километре. В результате аварии есть пострадавшие и погибшие.

Происшествие случилось в 6:30 утра. Автобус «Голден Драгон» переправлял на работу вахтовиков компании «Амур Минералс». По предварительной информации, водитель не справился с управлением, вылетел в кювет и завалился на бок. Восемь человек погибли. Их имена обнародованы. Еще 22 человека пострадали.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.