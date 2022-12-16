Прокуратура проверяет соблюдение перевозчиком требований безопасности из-за смертельного ДТП в Хабаровском крае Фото: Прокуратура Хабаровского края

В Нанайском районе провели совещание представители правоохранительных органов и спасательных служб из-за случившегося ДТП на трассе Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре. Как сообщили в прокуратуре края, на встрече присутствовали прокурор Хабаровского края, сотрудники краевого СУ СК, УМВД, а также ФКУ ДСД «Дальний Восток», КГКУ «Хабаровскуправтодор» и прокурор Нанайского района.

На совещании были поставлены задачи по проверке соблюдения требований безопасности при перевозке людей предпринимателем, а также режима труда водителя и своевременности принятия мер по спасению. По результатам будут приняты меры прокурорского реагирования. Прокуратура края держит ход расследования заведенных по этому случаю дел на контроле.

Напомним, ЧП случилось утром 16 декабря на 178 километре дороги между Хабаровском и Комсомольском. Водитель вез вахтовиков на работу, на трассе он не справился с управлением, автобус слетел в кювет и опрокинулся на бок. В результате погибли восемь человек и еще 22 пострадали.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.