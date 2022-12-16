Число погибших в ДТП с автобусом на трассе Хабаровск - Комсомольск увеличилось до восьми

Авария произошла утром во время перевозки вахтовиков к месту работы Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае в жестком ДТП на Комсомольской трассе 16 декабря погибли восемь человек. Напомним, что авария произошла утром во время перевозки вахтовиков к месту работы. В ситуации разбираются правоохранительные органы.

Автобус с 29 работниками ООО «Амур Минералс» попал в ДТП на 178 километре трассы. Предварительно - водитель не справился с управлением на скользкой дороге. Автобус опрокинулся в кювет.

Изначально сообщалось о шести погибших, позже их число увеличилось до семи. Знакомый с ситуацией источник «КП» - Хабаровск» сообщил, что один пострадавший скончался в больнице от полученных травм. Таким образом, в результате аварии погибли восемь человек.

Пострадало 22 вахтовика. Трое из них находятся в тяжелом состоянии, еще трое - в состоянии средней степени тяжести. Среди пострадавших есть люди с большой кровопотерей. 19 пациентов перевезли в Хабаровск - в первую и вторую клинические больницы.

Семьям погибших власти региона выплатят по 1 миллиону рублей, родственникам пострадавших - по 500 тысяч рублей. Поддержку окажет «Амур Минералс». По факту аварии заведено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Автобус принадлежал ИП Решовский. У бизнесмена, а также в «Амур Минералс» прошли обыски.

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