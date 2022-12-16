Попавший в ДТП 16 декабря автобус привезут в Хабаровск для выявления неисправностей Фото: скриншот с видео

Слетевший в кювет 16 декабря автобус уже достали, поставили на колеса и теперь отвезут в Хабаровск на исследование. Специалисты проверят, был ли автобус исправен. Как сообщает краевая прокуратура, сейчас перед правоохранителями стоит задача проверить соблюдение техники безопасности при перевозке пассажиров, вероятно, в этот комплекс входит и исследование технической исправности автобуса.

- Пассажирский автобус будет доставлен в Хабаровск для производства следственных действий, - пишет прокуратура Хабаровского края.

Автобус попал в смертельное ДТП утром 16 декабря. На нем перевозили вахтовиков на работу. Авария случилась на комсомольской трассе, 8 человек погибли, 22 пострадали. Сейчас четыре человека находятся в реанимации в Хабаровске. Одному делают операцию. Восемь человек отправили на амбулаторное наблюдение.

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