Четверо пострадавших в ДТП 16 декабря в Хабаровском крае попали в реанимацию в тяжелом состоянии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пострадавших в ДТП 16 декабря вахтовиков доставили в больницы Хабаровска. Как сообщает краевой минздрав, в ККБ №1 поступило три человека, их состояние оценивают как средней степени тяжести. У мужчин диагностированы закрытые черепно-мозговые травмы, тупые травмы груди, сотрясения головного мозга, переломы ребер и другие повреждения.

В больнице имени Владимирцева находятся восемь человек. Четверо из них в тяжелом состоянии, они в реанимации. Одному из них в настоящее время проводят операцию. Еще троих наблюдают врачи, их состояние - средней степени тяжести. Изначально сюда привезли 16 человек, восемь из них госпитализировали и восемь отправили на амбулаторное наблюдение.

Как сообщалось ранее, глава федерального следкома взял ход расследования этого смертельного ДТП на контроль. В настоящее время проводится проверка соблюдения требований безопасности предпринимателем при перевозке пассажиров. Изучается, как был организован режим труда водителя, и какие меры были приняты для спасения людей.

Авария случилась в 6:30 утра 16 декабря на 178 километре комсомольской трассы. Вахтовиков везли на работу. Автобус слетел в кювет и опрокинулся. Восемь человек погибли, 22 пострадали. Автобус из кювета уже вытащили.

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