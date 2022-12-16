Бастрыкин поручил доложить о расследовании смертельного ДТП с автобусом в Хабаровском крае Фото: скриншот с видео

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании и комплексе проводимых действий по дорожно-транспортному происшествию, в котором погибли восемь человек в Хабаровском крае. По факту случившегося уже проводятся мероприятия, СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО завело уголовное дело по признакам преступления - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Авария, в результате которой погибли восемь человек и пострадали еще 22 человека, произошла на 178 километре трассы Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре 16 декабря в 6:30 утра. Автобус компании «Амур Минералс» вез вахтовиков на работу. Водитель не справился с управлением, слетел в кювет и завалился на бок.

В настоящее время автобус из кювета достали и поставили на колеса. Обнародован также список погибших людей.

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