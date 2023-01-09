«Пойдем за угол, там твоя мама»: мальчик из Хабаровска стал жертвой «странного дяденьки»

Ребенок возвращался со школы Фото: Алексей БУЛАТОВ

11-летнего мальчика пытался увести за угол незнакомец на улице Хабаровска. Эта история произошла днем, когда ребенок возвращался домой из школы. О случившемся «КП» - Хабаровск» сообщила перепуганная мама едва спасшегося мальчика, которая до сих пор пребывает в шоке. От последствий встречи ребенка спас счастливый случай.

Все случилось в Северном на улице Руднева около 12:40. 11-летний школьник возвращался после уроков домой. Он проходил мимо киоска с овощами у дома №19. Внезапно дорогу мальчику преградил подозрительный мужчина.

Странный дяденька улыбнулся мальчику и сказал: «Пойдем со мной за угол, там твоя мама». Семье повезло - в этот день женщина не работала, и ее сын об этом знал, он помнил, что мама точно дома. Это спасло школьника, он развернулся и начал бежать. На счастье, догонять его мужчина не стал. Перепуганный ребенок со всех ног пустился домой. Стоило ему зайти в квартиру, как он, заикаясь, пересказал все маме.

- Позднее сын рассказал, что тот был в серой куртке и зловеще улыбался. Больше он ничего не запомнил, потому что до ужаса перепугался и говорит о произошедшем с большим трудом, - рассказала «КП» - Хабаровск» Лариса Зинченко, мама ребенка.

Женщина вспомнила, что ее затрясло, даже ноги подкосились. Она пыталась узнать подробнее о мужчине: как он выглядит, какая шапка на нем была, какой у него рост. Но сын ничего не смог вспомнить. Тогда Лариса вместе с сыном вышла на улицу и пошла к тому киоску. С собой у нее была включенная камера наготове. Когда женщина пришла на место, незнакомца уже и след простыл. Она пыталась найти кого-то, подходящего под описание, но все тщетно.

- Этот киоск надо сжечь, я считаю. Это злачное место и скопление алкашей. Я точно знаю, что там торгуют спиртом из-под полы. Контингент соответствующий собирается. Не повезло нам жить рядом, мы всю ночь напролет слушаем ор и крики, когда пьяницы со всего района слетаются туда.

Хабаровчанка объяснила, что не стала обращаться к правоохранителям, потому что не знает ни примет мужчины, ни даже примерного возраста. Она хочет, чтобы остальные жители этого района знали о существовании этого человека и были внимательными, не отпускали детей гулять одних, чтобы подозрительный тип не попытался увести их с собой. О намерениях мужчины она не знает, но подозревает худшее.

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