Кругом дым и едкий запах: на железнодорожной станции в Комсомольске загорелся поезд с углем

Пожар в тепловозе потушили сами работники РЖД Фото: Дальневосточная транспортная прокуратура

Огромная махина, в составе которой 58 полувагонов, груженных углем, преподнесла неприятный сюрприз работникам железнодорожной станции Ургал-1 накануне. В одной из секций тепловоза произошел серьезный пожар. Как стало известно «КП» - Хабаровск», причиной возгорания могло стать короткое замыкание.

- Этот тепловоз состоит из трех секций, загорелась одна из них. Он находился на станции в момент возгорания. В составе грузового поезда 58 полувагонов с углем. Куда следовал поезд, и о том, было ли на месте открытое пламя - информации нет, однако возгорание оперативно локализовали сами сотрудники РЖД и затем ликвидировали, - рассказала редакции Валентина Глазова, старший помощник по взаимодействию со средствами массовой информации, общественностью и правовому обеспечению дальневосточной транспортной прокуратуры.

Из вагона валят клубы дыма Фото: Дальневосточная транспортная прокуратура

На снимках видно, что из стоявшего на рельсах тепловоза валят клубы дыма. Огонь успел повредить вагон, железо на нем сильно почернело. Что происходило внутри - неизвестно. Пострадавших в этом пожаре нет.

Сейчас прокуратура начала проверку по этому инциденту. Специалисты выяснят, были ли соблюдены все правила безопасности движения и эксплуатации поезда. В ходе проверки выявят возможные нарушения, а виновные будут привлечены к ответственности.

Огонь серьезно повредил вагон поезда Фото: Дальневосточная транспортная прокуратура

Накануне Нового года еще один инцидент с возгоранием произошел на борту самолета, летевшего из Хабаровска в Петропавловск-Камчатский. У одного из пассажиров вспыхнуло портативное зарядное устройство. Самолет экстренно посадили на Сахалине. Происшествие также расследует дальневосточная транспортная прокуратура.

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