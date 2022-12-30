Загорелась зарядка: пожар вспыхнул на борту рейса Хабаровск - Петропавловск-Камчатский

Самолет уже летит в пункт назначения Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На борту самолета из Хабаровска в Петропавловск-Камчатский рейсом HZ 5684 авиакомпании «Аврора» произошел пожар. Причиной стала беспроводная зарядка, которую с собой перевозил в ручной клади один из пассажиров. Устройство загорелось 30 декабря около 11 утра. Пожар произошел во время полета, поэтому самолет экстренно посадили в аэропорту Сахалина. По сообщениям очевидцев, в салоне было задымление, данных об открытом огне нет. Возгорание члены экипажа устранили бортовым огнетушителем. В происшествии никто не пострадал.

- На борту самолета было 112 пассажиров и семь членов экипажа, решение о посадке на запасном аэродроме Южно-Сахалинск было принято командиром рейса. Она прошла благополучно без происшествий, - рассказала «КП» - Хабаровск» Валентина Глазова, старший помощник по взаимодействию со средствами массовой информации, общественностью и правовому обеспечению дальневосточной транспортной прокуратуры.

Прокуратура проверит, были ли нарушения со стороны авиакомпании или членов экипажа, которые могли привести к возгоранию. Если их найдут, виновный понесет ответственность за произошедшее.

На данный момент судно уже вылетело с Сахалина. Рейс перенесли на 17:00 по местному времени. Несмотря на то, что ЧП удалось оперативно устранить, команда обязана была убедиться в безопасности полета. Перед полетом на воздушном судне прошел досмотр и проверка исправности всех систем. В пункт назначения - Петропавловск-Камчатский - самолет приземлится в 19:45 по местному времени.

Напомним, аналогичный случай произошел сегодня утром в Домодедове. На взлетной полосе в ручной клади произошло возгорание беспроводной зарядки. ЧП также удалось оперативно устранить.

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С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ:

В летевшем из Хабаровска на Камчатку самолете произошел пожар из-за зарядного устройства

У одного из пассажиров загорелась портативная зарядка (подробнее)