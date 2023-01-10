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Происшествия10 января 2023 4:59

Коснулся земли, и лопнуло шасси: ЧП с частным самолетом случилось в аэропорту Хабаровска

У частного самолета Cessna лопнуло шасси при посадке в аэропорту Хабаровска
Авторы (2):
Александра ШОПЕНКО
Кирилл КЕМЕНЕВ
Частный самолет летел из Советской Гавани в Хабаровск. Фото: Восточное МСУТ СК России

Частный самолет летел из Советской Гавани в Хабаровск. Фото: Восточное МСУТ СК России

В аэропорту Хабаровска у легкого одномоторного самолета Cessna 208 случилась неполадка. У частного борта при посадке лопнуло шасси. Из-за инцидента была закрыта одна из взлетно-посадочных полос аэродрома.

- Частный самолет летел из Советской Гавани в Хабаровск. Заход прошел штатно, но при касании из-за неисправности гидравлики одно шасси не отработало удар, и лопнула покрышка, - сообщил «КП» - Хабаровск» источник в авиационной сфере региона.

На борту самолета находилось два человека, никто не пострадал. Касание с землей смягчил гидравлический упор.

- Воздушное судно будут эвакуировать со взлетно-посадочной полосы. Аэропорт работает в штатном режиме, - прокомментировали «КП» - Хабаровск» в пресс-службе аэропорта.

Из-за инцидента самолет Советская Гавань - Хабаровск вернулся на побережье Татарского пролива.

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