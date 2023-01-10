В ближайшие три дня температура опустится еще ниже Фото: Мария ЛЕНЦ

В Магаданской области бушует лютый холод. Температура по региону опустилась ниже -50 градусов, и это не предел. Морозы заставили школы отменить занятия 10 января. Это коснулось районов с экстремально низкими температурами на севере области. В поселке Оротукан не учатся дети с 1 по 11 класс, в поселках Ягодное, Дебин и Синегорье уроки отменены для младших классов. Кроме того, полностью закрыта школа в поселке Сеймчан.

Отменят ли уроки на Колыме из-за мороза

- Температура там опустилась до -50 градусов, поэтому детям разрешили остаться дома. Решение об отмене занятий 11 января будет принято утром того же дня. Школы принимают такое решение в индивидуальном порядке, - рассказала «КП» - Хабаровск» Анна Барышева, представитель ГУ МЧС по Магаданской области.

Сотрудники МЧС предупреждают об опасности сильных морозов Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

При какой температуре отменяют занятия в школах Магаданской области

По сообщению синоптиков, улучшение ситуации в ближайшее время не прогнозируется. В ночь на 11 января температура упадет до -56 градусов в северных районах Колымы. В центральных районах столбики термометров также опустятся до -50 градусов и ниже.

- Мы северный регион, и такие температуры нормальны для зимы. 12 и 13 января улучшений точно не будет, а прогноз на 14 и 15 января появится позже. Точно сказать, какая погода ожидается в эти даты, можно за три дня. В среднем температуры по области ближайшие несколько суток будут в диапазоне от -50 до -55 ночью и от -44 до -49 градусов днем, - рассказали «КП» - Хабаровск» в ФГБУ «Колымское УГМС».

В МЧС предупредили об опасности таких морозов. Жителям следует сократить время пребывания на улице, ведь увеличивается риск обморожений. Это относится и к поездкам на дальние дистанции, с ними лучше повременить. Также из строя может выходить техника, особенно обогреватели и другое электрооборудование. Возрастает и риск бытовых пожаров. Чтобы избежать возгораний, следует пользоваться устройствами внимательно и не оставлять работать, когда никого нет дома.

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