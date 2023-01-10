Трагедия за стеклами бассейна: пойманная в Хабаровском крае косатка Нарния умерла в «Москвариуме»

Москвариум сообщил о смерти самой старшей косатки 8 января. Фото: сайт учреждения

Звезда «Москвариума», которая прошла трудный путь, скончалась в расцвете сил и славы. Косатка Нарния была поймана в Хабаровском крае еще малышкой и после долгих мытарств попала в столицу. До последнего дня ничего не говорило о скорой смерти млекопитающего.

СЕТИ

Косатку Нарнию поймали в Охотском море на севере Хабаровского края в 2012 году. Шестилетнего кита-убийцу отогнали от семьи, перевезли на перевалочную базу и через несколько дней транспортировали, по одним данным, в печально известную «китовую тюрьму» в бухте Средней, по другим - в недостроенный океанариум на Русском острове (Владивосток). И это был далеко не конец пути.

В Приморье Нарния несколько недель отказывалась от еды и никак не взаимодействовала с людьми. Позже косатка все же начала есть, а после того, как к ней подселили молодых особей, «уговаривала» их прекратить голодовку. Затем Нарнию перевезли в Москву, где она должна была поселиться в новом океанариуме.

СТОЛИЧНЫЕ ПОДМОСТКИ

Но океанариум к прибытию косатки достроен не был, поэтому Нарния ждала переезда во временном бассейне ангара на ВДНХ. Компанию ей составлял сородич Норд. О косатках узнали в 2013 году из сообщений посетителей, которые слышали всплески и душераздирающие крики животных.

Тогда полиция подтвердила, что в ангаре живут косатки, но уголовное дело заводить не стали за отсутствием состава преступления. Администрация ВДНХ заявляла, что животные содержатся в идеальных условиях. На открытии океанариума Нарния, Норд и еще одна косатка - Малыш - выступили перед огромной публикой. После они стали частью экспозиции «Гиганты морей».

ПРОЩАЙ

Нарния долгие годы выступала перед зрителями в рамках шоу и показывалась в смотровом окне бассейна косаток. Без сомнений, когда посетители видели шестиметровую красавицу, восторженно выдыхали. Впечатляла Нарния и детей, и взрослых, и пенсионеров - настолько велика была ее сила притяжения. Самая старшая косатка еще и следила за другими сородичами.

«Москвариум» сообщил о смерти главы семьи косаток 8 января. 17-летняя Нарния скончалась внезапно. До последнего дня в ее поведении и медицинских показателях не было никаких признаков болезни или недомогания.

- Причина смерти была установлена после исследования, результаты которого были получены спустя несколько дней - Нарния умерла от острого заворота кишечника. К сожалению, этой патологии очень часто подвержены зубатые киты, в том числе и косатки. Данная патология описана как у диких косаток и дельфинов, так и у животных, живущих в искусственных условиях, - сообщается в заявлении учреждения.

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