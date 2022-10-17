Ученые пока не могут объяснить: семью косаток в Амуре несколько дней наблюдают в Хабаровском крае

Взросла косатка с двумя детенышами зашла в Амур из Охотского моря Фото: Скриншот с видео

Свидетелями уникального явления стали жители Хабаровского края. В реку Амур зашло семейство косаток. Несколько дней киты-убийцы бороздят пресноводные воды. Почему - объяснить пока не может никто.

Взросла косатка с двумя детенышами зашла в Амур из Охотского моря. Местные жители заметили семейство примерно 12 октября. Мама с малышами показались возле поселка Тыр. Сейчас, по данным специалистов, косатки переместились севернее и находятся возле поселка Маго.

Такого явления никогда не наблюдали ни ученые, ни местные жители. Даже старожилы не припомнят подобных случаев. Это действительно уникально, ведь косатки - морские млекопитающие и в пресные воды практически не заходят. Загнать их в реки может либо сильный шторм, либо погоня за пропитанием.

- Росприроднадзор следит за ситуацией. Сейчас мы ждем мнение ученых, что лучше сделать в таком уникальном случае. Если косаткам понадобится помощь, сделаем все необходимое для их спасения, - написала в своем Telegram-канале Светлана Радионова, глава Росприроднадзора.

Она также призвала местных жителей и энтузиастов не приближаться к косаткам. Помощь млекопитающим может обернуться травмами как для них, так и для людей.

«КП- Хабаровск» следит за развитием событий.

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