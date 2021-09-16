«С толкача пошла»: севшего на мель детеныша косатки отправили в море в Магадане

К берегам Магадана юный кит-убийца пришел не один, а с парой косаток покрупнее Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

В Магадане удалось спасти детеныша косатки, который 16 сентября застрял на мели в 300 метрах от берега. Напомним, что малыш зашел в бухту Гертнера утром. Около четырех часов млекопитающему пришлось провести в ожидании прилива.

ЗАИГРАЛСЯ

К берегам Магадана юный кит-убийца пришел не один, а с парой косаток покрупнее. У этих млекопитающих сильные родственные связи, вероятнее всего, детеныша привела семья. Цель визита млекопитающих - охота на нерп.

Малыш оказался погружен в воду всего на две трети Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

Начался отлив, взрослые особи успели уйти в акваторию. Неопытный малыш не уследил за ситуацией и около 9:00 по местному времени застрял на мели. Детеныш отчаянно пытался вернуться в море: он двигался из стороны в сторону, бил хвостом, но все тщетно - вода ушла.

Малыш оказался погружен в воду всего на две трети. Это слишком мало для косатки. Но помощь детенышу пришли спасатели, волонтеры и местные жители, которые, стоя по пояс в ледяном Охотском море, поливали млекопитающее из ведер и пытались сдвинуть с места. Люди кидались в воду в обычной одежде, форме, спецкостюмах, приходили на лодках. Все это время разволновавшееся млекопитающее переговаривалось с родными.

«ДАВАЙ, НУ!»

Единственное спасение для кита в такой ситуации - ждать прилива. Детеныш косатки - большое существо, которое невозможно просто поднять и перенести с места на место. Наш герой в длину достигает около четырех метров, вес - более 500 килограммов.

Единственное спасение для кита в такой ситуации - ждать прилива Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

- Около 13:00 часов (по местному времени - прим. ред.) вода достигла основания спинного плавника косатки. Спасатели подтолкнули млекопитающее и оно смогло уйти в море, - рассказали «КП» в пресс-службе главка МЧС РФ по Магаданской области.

Радостное видео спасения костаки уже облетели весь интернет. «Давай, давай, ну!», - подбадривали фактически ползущего на брюхе млекопитающего люди. Еще несколько метров малышу пришлось пройти по дну, прежде, чем вернуться к семье, которая ждала его на глубине.

- С толкача пошла, - крикнули вслед уходящей косатке спасатели.