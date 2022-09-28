Личность человека, возглавляющего ведомство сейчас, не разглашается. Фото: Военный комиссариат Магаданской области

В Сети получила бурное обсуждение новость о том, что военкома Магаданской области Сергея Барановского сняли с поста из-за ошибок, допущенных при проведении частичной мобилизации в регионе. Слишком много жалоб поступило на неправомерный и бессмысленный призыв. «КП» - Хабаровск» разбиралась в том, как все произошло на самом деле.

Как отметили в правительстве региона, об увольнении речи не идет. Губернатор области Сергей Носов сообщил лишь то, что сейчас временно возглавляет ведомство другой человек.

- Я обратился к командующему Восточного военного округа. Сюда прислали профессионального офицера, который организовал работу дезорганизованного в первые дни военкомата. И просто за счет своих профессиональных и волевых качеств он поставил все на свои места. Нам всем понятные рельсы, цифры, имена, фамилии, - сказал он.

Кто именно сейчас возглавляет ведомство, Носов не уточнил, но добавил, что кандидатура на постоянную службу пока согласовывается.

Несмотря на то, что как таковых слов об увольнении не прозвучало, не исключено, что уход с поста Барановского мог быть вызван именно проблемами при исполнении указа президента. Однако есть и другая точка зрения. В местных пабликах появились посты о том, что военкома никто не увольнял. В августе он заканчивал службу. Но прежде необходимо было отгулять отпуск и пройти медкомиссию.

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