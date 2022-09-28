Повестка или путевка за границу: как частичная мобилизация повлияла на выезды хабаровчан за пределы страны Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

После объявления в России 21 сентября частичной мобилизации у жителей Хабаровского края появилось множество вопросов, касающихся запланированного отдыха и туристических поездок. Один из самых актуальных - можно ли лететь на отдых, если уже куплены путевки и билеты, но путешественнику пришла та самая повестка в военкомат? Как поступать в таких ситуациях, вернет ли туроператор деньги, и куда вообще сейчас можно ехать на отдых, в эфире РАДИО КП рассказала Инна Науменко, генеральный директор дальневосточного центра туризма.

Инна Науменко, генеральный директор дальневосточного центра туризма Фото: Сергей ПЯТКОВ

ПОВЕСТКА В ВОЕНКОМАТ И ЗАПРЕТ НА ВЫЛЕТ

На текущий момент изменений в законодательстве, касающихся вылетов за границу, нет, и уезжать за пределы России не запрещено. Другое дело, выпустят ли определенную категорию граждан из родной страны. По словам Инны Науменко, объявить запрет на вылет из страны могут тем, у кого на руках имеется повестка в военкомат, или получено мобилизационное предписание. В этом случае мужчина может уточнить в военкомате, можно ли ему улететь на отдых.

При этом таможенная служба имеет все необходимые данные о пассажирах - на контроле мужчину, получившего повестку, но попытавшегося вылететь, могут остановить. Что касается тех, о ком нет соответствующей информации, то их могут привлечь к дополнительному контролю.

- Мужчинам могут провести дополнительный паспортный таможенный контроль, спросить, с какой целью он летит в ту или иную страну, уточнить, когда были куплены путевки и билеты, - говорит Науменко. - Но по опыту могу сказать, что в последние дни достаточно много туристов улетело.

ЛЕТЕТЬ ЗАПРЕЩЕНО, А ВЕРНУТ ЛИ ДЕНЬГИ?

В случае если мужчина получил повестку, при этом у него были куплены путевки за границу, он может расторгнуть договор с туроператором. По возврату денег каждый такой случай будет рассматриваться в индивидуальном порядке после того, как будет предоставлено подтверждение, подкрепленное повесткой.

- Существует и второй вариант - если повестки нет, но человек просто взволнован из-за ситуации и не хочет улетать, то здесь все будет зависеть от времени вылета. В туризме есть такое понятие, как фактически понесенные расходы туроператором и турагентством. Разумеется, никто не может запретить расторгнуть договор в одностороннем порядке, но ответственность за понесенные расходы будут на туристе, - поясняет Науменко.

ЗАПРЕТА НА ПЕРЕДВИЖЕНИЕ НЕТ

Министерство обороны страны заявило, что ограничений на передвижения граждан сейчас нет. Однако уточнений, каких именно передвижений - внутри населенного пункта или страны, нет. По словам Науменко, Ростуризм, как и жители регионов, ждут обещанных разъяснений по этому вопросу. А пока жители могут беспрепятственно летать.

ЦЕНЫ НА ТУРЫ ВЫРОСЛИ В РАЗЫ

После событий 21 сентября туроператоры отметили, что резко вырос спрос на туры. В связи с этим стоимость путевок существенно подскочила - цены подняли в разы. В первые часы после объявления частичной мобилизации были раскуплены билеты на ближайшие даты по популярным направлениям, таким как Турция, Египет, ОАЭ. Сейчас сложно найти билеты также в Казахстан, Узбекистан и Таджикистан, а если они и есть, то стоимость их существенно увеличена.

- Если, например, цена в среднем была в Турцию от 100 тысяч рублей, то в последнее время полететь можно уже за 200-250 тысяч рублей с человека. Причем речь идет об экономичном варианте размещения, - приводит пример Инна Науменко.

ШЕНГЕНСКИЕ СЛОЖНОСТИ

С 2007 года действовало соглашение между Россией и странами Евросоюза об упрощенном получении виз. С сентября этого года это соглашение было приостановлено. Сейчас увеличился сервисный сбор - ранее он был 35 евро, теперь же 80 евро на человека. Более того, существенно увеличились сроки рассмотрения получения виз. По словам Науменко, это не означает, что получить визу стало невозможно, сложности здесь именно в возросших сроках получения.

- Наши путешественники привыкли, что если у них была до этого одна, вторая визы шенгенские, и они могут получить мультивизу, то сейчас очень сложно и практически невозможно будет получить эту мультивизу. Но приостановлений нет, документы вы подать можете, консульство их рассмотрит, главное заняться этим заранее, - говорит собеседница.

СТРАХ ЗАКРЫТЫХ ГРАНИЦ

После того как началась специальная военная операция и несмотря на то, что отечественным авиакомпаниям совершать международные рейсы было нельзя, туроператорам все же удалось вернуть туристов в страну. Сейчас ситуация не изменилась, организованные группы будут также возвращаться домой, а те туристы, которые путешествуют самостоятельно, при возникновении проблем могут обратиться в консульство и к своему туроператору. Как отмечает спикер, бояться остаться за границей не стоит, все вернутся домой.

МАРШРУТНАЯ СЕТЬ РАСШИРЯЕТСЯ

Несмотря на геополитическую обстановку, жители Хабаровского края могут рассчитывать на расширение туристической маршрутной сетки. Сейчас один из крупных туроператоров уже запустил рейсы в Таиланд из Москвы. Из Владивостока с 29 октября будет запущен рейс до Лаоса, откуда можно затем добраться до полюбившегося дальневосточникам Таиланда. Также некоторые авиакомпании возобновляют полеты в Египет, на Мальдивы, Сейшелы и Шри-Ланку. Кроме того, дальневосточные регионы берут ориентир и на Юго-Восточную Азию, возможно, в скором времени будет возобновлено сообщение с Вьетнамом и Китаем.

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