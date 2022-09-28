Аферист из «Тиндера»: как молодой человек развел на полмиллиона жительницу Хабаровска

Загадочный незнакомец привлек женщину рассказами о богатых родителях Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Заходя на сайт знакомств, жительница Хабаровска рассчитывала встретить свою любовь, а в итоге оказалась обманутой. Она напоролась на мошенника в одном из сервисов для знакомств.

Начиналось все в невинном формате. 50-летняя женщина искала молодого человека для общения. Сотрудницу одной из больниц города подкупила анкета мужчины, проживающего в ОАЭ. К тому же он сказал, что из очень обеспеченной семьи, расточал комплименты и открыто флиртовал. Единственное, что никак не хотел делать аферист - разговаривать по видеосвязи. Но ничего не вызвало подозрений у женщины, ведь она успела влюбиться в Саймона Леваева местного разлива.

ПЕРВЫЕ ЗВОНОЧКИ

По мере развития онлайн-отношений мошенник все больше втирался в доверие к женщине. Однажды он сказал ей, что хочет встретиться лично, и пригласил к себе в гости. Осталось лишь уладить все формальности с документами, но эти мелочи он готов был взять на себя.

Время шло, а виза так и не была получена. Когда хабаровчанка спросила, в чем же дело, мужчина разъяснил, что столкнулся с проблемами из-за антиковидных ограничений. Чтобы их уладить, потребовались небольшие денежные вложения. Относительно небольшие, как выяснилось позже.

- Мужчина попросил жительницу города перевести ему деньги на различные расходы. Она перевела ему сумму. В дальнейшем подобные просьбы возникали вновь и вновь, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

ОНЛАЙН-ЛЮБОВЬ РАЗОШЛАСЬ ПО ШВАМ

Так продолжалось четыре месяца. Обманщик просил деньги, а женщина постоянно присылала их на указанный счет. Однако со временем она начала догадываться, что что-то здесь нечисто. Ведь общая сумма переводов достигла 525 тысяч рублей, но желанные документы так и не были сделаны.

- Хабаровчанка спросила мужчину напрямую, обманывает ли он ее. Злоумышленник резко прекратил общение и удалил свою страницу с сервиса.

Любовь рухнула, и женщина отправилась в полицию. На афериста завели уголовное дело за мошенничество. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

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