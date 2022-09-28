Педофила, мучившего восьмилетнюю девочку в Магадане, осудили на 16 лет

С ребенком работали психологи. Тематическое фото Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Магаданской области завершился судебный процесс над мужчиной, который на протяжении целого года совершал сексуальное насилие над восьмилетней дочерью своей сожительницы. Как сообщили в областном следкоме, следствие собрало достаточно доказательств, педофила признали виновным в иных действиях сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста. Его отправят в колонию строгого режима на 16 лет.

Как установило следствие, действия сексуального характера мужчина систематически совершал над ребенком в период с 2018 по 2019 годы. В это время он вместе со своей сожительницей находился в Магадане. Затем они переехали в республику Крым, где мужчина продолжил свои домогательства. Спустя некоторое время педофила задержали.

- Приговором суда мужчина признан виновным в совершении вышеуказанного преступления, ему назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - рассказали в СУ СКР по Хабаровскому краю. - Приговор в законную силу пока не вступил.

Пока велось следствие, с пострадавшей девочкой работали специалисты. Инициировал оказание психологической помощи ребенку сам следователь. Девочка проходила медико-социальную реабилитацию под контролем специалистов областного центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции.

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