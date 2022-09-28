Обновки на помойке: в Хабаровске обнаружили свалку брендовой одежды

Свалку новых вещей с бирками обнаружили жители Железнодорожного района Фото: предоставлено председателем общественного экологического движения «Защита природы»

В поселке имени Горького в Железнодорожном районе нашли необычную свалку. На этот раз вместо привычных твердых коммунальных или строительных отходов рядом с одним из гаражно-строительных кооперативов нашли много новых вещей из магазина «100 одежек», который давно закрылся. Почти на всех нарядах красовались ценники. В основном вещи продавали дешево, но некоторые из цен достигали двух тысяч рублей.

- Для меня как для эколога это отходы, загрязняющие окружающую среду, но, с другой стороны, это новые вещи. Их там не меньше 1000 комплектов, абсолютно разных - брюк, курток, рубашек и другой одежды. В моей практике это первый случай, когда выкидывают абсолютно новые вещи, - рассказал «КП» - Хабаровск» Олег Губарец, председатель общественного экологического движения «Защита природы».

Несмотря на то, что вещи были в пластиковых упаковках, они сильно намокли из-за прошедших дождей - свалку обнаружили не сразу. Сейчас экообщественники готовят обращение в прокуратуру - собственника вещей необходимо найти и привлечь к ответственности.

- Обычно в таких случаях собственника обязывают утилизировать подобные свалки и выносят ему предостережение, - объяснил Олег Губарец.

Решение избавиться от большого количества новой одежды таким образом - неоправданно. Ведь в городе большое количество мест, где собирают даже ношеную одежду и ветошь.

Так, в ветоши постоянно остро нуждается приют для бездомных животных «Добрый дом». Ненужные старые простыни и одеяла можно привезти прямо в приют по улице Калинина, 132, либо в пункты сбора гуманитарной помощи: в зоомагазин «Васька», на Постышева, 21, или в ветеринарную клинику «Рекс» на Дзержинского, 64.

В Хабаровске также функционирует общественная организация «Милосердие», которая помогает людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию - там бы и пригодилась одежда, которую обнаружили на пустыре. Тем не менее в «Милосердии» принимают и ношеные вещи, главное условие - чтобы они были целыми. Детскую и взрослую одежду, а также обувь можно принести или получить по адресу: улица Красноводская, 2.

Отдать старые, но хорошие вещи, аксессуары, игрушки, посуду и книги можно и в секонд Svalka, который находится по адресу: улица Льва Толстого, 5. Там вещи сортируют и продают, либо находят им новый дом.

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