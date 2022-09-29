Расстрелял и сжег тела на костре: человеческие останки, найденные в лесах, привели к виновнику тройного убийства

Свою вину он признал лишь частично Фото: скриншот из видео

Даже самые обычные добрососедские отношения порой могут перерасти в большую ссору с непредсказуемым исходом. Особенно если оппоненты пребывают в состоянии алкогольного опьянения. Один такой инцидент и произошел с четырьмя жителями Охотского района в 2021 году, тогда из всей компании в живых остался только один человек. Его-то и собираются судить за тройное убийство.

- Заместителем прокурора края утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 23-летнего жителя Охотского района. Он обвиняется в убийстве трех лиц с целью скрыть другое преступление и облегчить совершение преступления, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Что произошло?

Мужчина по-дружески, по-соседски, помогал своим односельчанам пасти оленей в Охотском районе. Место, где они находились, расположено далеко от каких-либо населенных пунктов. В целях безопасности и на случай угрозы нападения хищников пастухи держали при себе огнестрельное оружие - охотничье ружье и винтовку.

Вся компания состояла из двух женщин и двух мужчин. Однажды вечером они решили посидеть, выпить, но вечер оказался отнюдь не спокойным - под действием алкоголя между мужчинами произошел конфликт, в результате один из них выстрелил сначала в головы женщинам, а затем застрелил и своего оппонента. Все трое скончались на месте.

Стрелявший решил избавиться от тел, сложил их в палатку и сжег на костре, а сам стал скрываться от правоохранительных органов. Останки тел в результате были обнаружены, следствию предстояло выяснить, что произошло на пастбище.

- Проведено большое количество судебных экспертиз по обнаруженным на пастбище останкам людей и изъятому оружию, допрошены свидетели из близкого окружения и соседей, - рассказали в СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

Правоохранители некоторое время искали подозреваемого. Узнав, что его ищут, мужчина сам пришел в органы и написал явку с повинной. Теперь дело с обвинительным заключением передано в суд на рассмотрение.

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