Центр приема обращений горячей линии 122 в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

После объявления президентом РФ частичной мобилизации в регионах военные комиссариаты запустили кампанию по призыву граждан. Повестки начали получать не только те, кто входит в категорию, подлежащую мобилизации, но и некоторые жители, не подходящие под критерии призыва. У жителей появилось множество разных вопросов, в том числе касающихся брони от организаций, медицинского освидетельствования, деталей переподготовки, сборов и прочих.

Куда звонить по вопросам частичной мобилизации 2022 в Хабаровском крае

Для оперативного информирования и консультирования заработали горячие линии 122. В Хабаровском крае операторы линии в день успевают обработать около 100 звонков. Как подчеркнул вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, служба горячей линии 122 развернута во всех регионах страны.

- У нас работает несколько колл-центров в разных учреждениях, где сосредоточены операторы. Минцифры и связи РФ курирует и координирует на федеральном уровне работу линий 122 в регионах, мы ежедневно получаем обновленные скрипты, шаблоны ответов на наиболее часто задаваемые вопросы, - говорит Наталья Мельникова, заместитель начальника главного управления социального развития правительства Хабаровского края.

Так как регионы дают обратную связь по работе линий, эти скрипты ежедневно актуализируются и расширяются. Так, например, еще в пятницу, 23 сентября, скрипт состоял из 20 типичных вопросов и ответов, а на сегодняшний день там уже 212 вопросов и ответов.

Частичная мобилизация: категории

Самые часто задаваемые вопросы, поступающие на линию, касаются категорий мобилизованных. Жителей края беспокоит, что повестки приходят гражданам, не подходящим под критерии, обозначенные в указе президента, также в списке часто звучат вопросы по медицинскому освидетельствованию, категориям здоровья.

Люди задают вопросы разного характера Фото: Правительство Хабаровского края

- Люди уточняют, почему получил повестку человек старшего возраста, чем обозначено, не той учетной категории, не той группы здоровья. Это порядка 70% вопросов по данной теме.

Частичная мобилизация 2022: работа

Еще один большой блок вопросов поступает по теме брони от организаций и закрепления рабочих мест за мобилизованными сотрудниками. Звонят также предприниматели, которых волнует, как быть с собственным бизнесом, с налогами и прочим, если руководителя вызвали повесткой в военкомат. Задают вопросы и студенты.

- Если человек не может найти какую-то информацию в доступных источниках или сомневается в ее достоверности, то граждане обращаются к нам, и мы даем достоверные данные или подсказываем, где можно их найти.

Частичная мобилизация: свежие новости

В случае если вопрос является нетипичным, и его необходимо рассматривать в индивидуальном порядке, позвонившего отправляют в военкомат по месту жительства или в военный комиссариат региона. Получить оперативную информацию о частичной мобилизации можно также на портале Объясняем.рф и в телеграм-канале ЧАСТИЧНАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ_27. Что касается вопросов по ошибочной мобилизации, то здесь жителям региона поможет профильный Центр содействия, открытый на базе ОНФ края.

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