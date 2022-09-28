Ни в коем случае нельзя доверять фейковой информации в интернете Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кто подлежит частичной мобилизации? Кого призывают в первую очередь? Кто может рассчитывать на отсрочку? Какие льготы положены мобилизованным? Эти и другие вопросы волнуют сегодня практически каждого жителя Хабаровского края. За ответами люди идут в интернет, но современные реалии таковы, что верить фейковым сообщениям, которыми пестрят социальные сети, категорически нельзя. Достоверную информацию можно получить лишь от официального источника. Ответы на самые главные вопросы о частичной мобилизации в интервью местному телеканалу дал Сергей Носов, военный комиссар Центрального и Железнодорожного районов Хабаровска.

Кто подлежит частичной мобилизации?

Первый вопрос, интересующий жителей региона, касается категорий граждан, подлежащих частичной мобилизации. Как подчеркнул Носов, в соответствии с 31 Федеральным законом мобилизационной подготовке и мобилизации подлежат граждане, пребывающие в запасе и имеющие категорию годности по состоянию здоровья А и Б, где А - годен к военной службе, и Б - годен с незначительными ограничениями.

До какого возраста попадают под частичную мобилизацию?

Что касается возрастных категорий, то здесь имеется разграничение между офицерским составом и гражданами в запасе, имеющими воинские звания прапорщиков, солдат, сержантов. Так, первая категория для прапорщиков, солдат и сержантов - люди до 35 лет. Для офицерского состава - до 45 лет.

- В основном мы призываем только первую категорию. Но есть и остро дефицитные специальности, которые востребованы также при частичной мобилизации, вот их мы тоже призываем.

Кого мобилизуют в первую очередь?

Среди особенно востребованных специальностей - водители, наводчики, пулеметчики, водители танков и боевых машин. Также в первую очередь военкомат рассматривает тех, кто уже имеет боевой опыт или является ветераном боевых действий.

Отсрочка от частичной мобилизации

Получить отсрочку от призыва в Хабаровском каре могут те, кто имеет бронь по работе. Это значит, что работодатель забронировал своих сотрудников. Также отсрочка положена отцам четырех и более детей, чей возраст менее 16 лет. Не призовут и тех, кто имеет категорию В по состоянию здоровья. Весь перечень лиц, которые могут получить отсрочку, прописан в статье 18 Федерального закона №31. При этом, если повестка получена, оспорить призыв не получится.

- Решение призывной комиссии по мобилизации оспорить невозможно. Оно окончательное, - подчеркнул Сергей Носов.

Льготы для мобилизованных

Мобилизованные граждане и их семьи имеют право получить как государственные, так и региональные льготы. При мобилизации призывники получают статус военнослужащих по контракту, соответственно, они могут рассчитывать на довольствие, положенное контрактникам. Помимо этого принять участие в мобилизации жители региона могут и на добровольной основе, для этого потребуется паспорт, военный билет и личный визит в военкомат.

Горячая линия по вопросам о частичной мобилизации

Хабаровчане, считающие, что их мобилизовали ошибочно, могут обратиться в центр содействия таким гражданам. Он работает на базе отделения ОНФ в Хабаровске. Получить другую информацию по вопросам частичной мобилизации можно, позвонив на горячую линию 122.

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