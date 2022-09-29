«Стоп, снято!»: в Хабаровске прошел кинолагерь последнего фестиваля «Точка возврата»

Съемки фильмов проводились в разных локациях города Фото: Анна ГРАЧЕВА

24 и 25 сентября в Хабаровске прошел кинолагерь «Вкратце - 2022». В этом году привычный формат мероприятия изменили - съемки проводились в городе. Раньше кинолагерь полностью оправдывал свое название - участники выезжали снимать короткометражные фильмы на территориях турбаз или лагерей.

В этом году от проведения кинолагеря с выездом за город пришлось отказаться из-за недостатка финансирования. Тем не менее отменять мероприятие не стали - встречу и съемки проводили в кинотеатре «Совкино» и разных локациях города. Таким образом, последний, седьмой по счету кинолагерь, прошел нестандартно относительно прошлых лет.

Фестиваль «Точка возврата» все эти годы проводился преимущественно за счет средств грантов, которых в последнее время стало не хватать. Проект расширялся, росло качество фильмов, команде не хватало средств для проведения мероприятий на желаемом высоком уровне, поэтому было принято решение закрыть проект.

- Мы решили закрыть фестиваль сейчас, пока у нас есть на это силы, сделать это достойно и красиво. Нашей миссией было развитие кинематографа в Хабаровске и Хабаровском крае, и я считаю, что эту задачу мы выполнили. Сейчас и в Хабаровске, и на Дальнем Востоке есть очень много сообществ, которые будут продолжать заниматься киносъемками, у нас есть последователи, и поэтому мы уходим спокойно, - рассказала «КП» - Хабаровск» директор фестиваля «Точка возврата» Юлия Карабицкая.

Теперь команда организаторов фестиваля займется новым проектом - «Жизнь после точки». В программе лекции и мастер-классы от опытных киноделов, которые расскажут, как снимать кино и продвигать его. В качестве спикеров выступят режиссеры и кинодеятели не только из Хабаровска, но и из других городов.

- Мероприятия, организованные в рамках проекта, докажут аудитории, что закрытие фестиваля не помешает продолжать съемки, и есть много ресурсов, чтобы продвигать кино и расти в своем профессионализме, - объяснила Юлия Карабицкая.

За два дня кинолагеря участники отсняли четыре короткометражных фильма с абсолютно разным содержанием - от истории об актрисе-карьеристке до комедии о киноделах, решившихся преступить закон ради искусства. Однако этим количеством участники фестиваля не ограничатся - заявки принимают до 30 октября, поэтому список работ будет пополняться. А участники кинолагеря тем временем приступают к завершающей части работ над фильмом - монтажу отснятого материала. Итоги фестиваля подведут с 24 по 26 ноября в кинотеатре «Совкино».

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