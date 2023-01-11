Распускают слухи от лица полиции: фейковые объявления повесили на подъезды в Хабаровске

Жильцы не ожидали увидеть подобного на своих дверях Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

В Железнодорожном районе Хабаровска неизвестные наклеили объявления странного содержания на двери подъездов. На нескольких домах красуются листочки, напечатанные якобы полицией.

В объявлениях сказано, что директора ООО «Единый город» осудили за хищение средств. Там также написано, что все переведенные на счет компании деньги навсегда потеряны жильцами, а самого главу обвинили в том, что он потратил средства на личные нужды. В конце объявления стоят подписи от лица полиции и администрации города.

Объявление на подъезде Фото: Управление ЖКХ и ЭЖФ администрации Хабаровска

Случаем быстро заинтересовались, ведь такого толка объявления никогда не расклеивались правоохранительными органами, тем более на жилых домах. Люди сразу заподозрили неладное, поэтому в управлении ЖКХ по Хабаровску поспешили объясниться: кто наклеил объявления - неизвестно, но информация на них - сплошной обман. То же подтвердили и в полиции.

- В отдел полиции №5 УМВД России по Хабаровску обратился неравнодушный горожанин с заявлением о том, что на стенах двух многоквартирных домов в Железнодорожном районе от имени полиции и администрации города наклеены объявления о противоправной деятельности управляющей организации. Указанная в них информация является фейком, - рассказал «КП» - Хабаровск» Кирилл Блинов, представитель УМВД России по Хабаровску.

Сейчас в ведомстве запустили проверку. Неизвестных, расклеивших ложные бумажки, ищут и привлекут к ответственности. Пока доподлинно неясно, кто это, но у жильцов возникли подозрения. Некоторые люди обвинили конкурентов управляющей компании и отметили, что это грязная работа. Пока что ни одно из предположений не подтвердилось. «КП» - Хабаровск» продолжает следить за развитием событий.

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