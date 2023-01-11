Вой сирен и клубы дыма: в Хабаровске на рынке «Многорядов» вспыхнуло кафе

По приезду пожарные увидели, что горит крыша местного кафе Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

На оптовом рынке «Многорядов» в Хабаровске днем 11 января случился пожар. Сигнал о том, что горит здание, поступил в МЧС в 11:35. Пожарные расчеты рванули на место ЧП, по приезде стало ясно, что огонь охватил крышу местного кафе быстрого питания.

Тут же на месте закипела работа - спасатели начали разведку внутри помещений, стали искать очаг пожара, тут же организовали защиту рядом стоящих помещений. К счастью, никто из людей не пострадал, да и эвакуировать никого не пришлось.

К тушению и поиску пострадавших приступили немедленно Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Как рассказали «КП» - Хабаровск» в пресс-службе краевого МЧС, пожару был присвоен повышенный ранг, так как оптовая база - крупный объект, там всегда много народа и огромное количество разных помещений и строений.

- Ранг определяется характеристикой объекта и количеством привлекаемого личного состава и техники для ликвидации пожара. Чем выше ранг, тем больше личного состава и техники задействуется. В данном случае это была крупная торговая база, где может быть большое количество людей, строений, - разъяснили в пресс-службе МЧС.

Пожарные оперативно справились с огнем Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

На этом пожаре работали 37 человек личного состава МЧС и девять машин. Через 45 минут огонь удалось локализовать, а еще через 36 минут - потушить. Огонь охватил 80 квадратных метров. Сейчас пожарные разбирают конструкции и проливают очаги горения и тления, чтобы избежать повторного возгорания.

Из-за чего вспыхнуло кафе - пока неизвестно, это выявит проверка Госпожнадзора, а пока специалисты начинают опрашивать всех возможных свидетелей происшествия.

В пожаре никто не пострадал Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- Причина пожара будет установлена после завершения работы пожарных. Сейчас ведется сбор данных, опрос очевидцев. Потом проведут осмотр непосредственно места пожара, - рассказала редакции Екатерина Потворова, начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

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