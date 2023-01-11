Прикарманил почти полмиллиарда: застройщик «Гринвилля» ответит за украденные деньги сотен дольщиков в Хабаровске

Жилой комплекс «Гринвилль» начали строить в 2017 году. Тематическое фото Фото: Алексей БУЛАТОВ

Квартал многоэтажек «Гринвилль» в селе Тополево должен был стать уютным гнездышком для сотен хабаровчан. Однако активная на первый взгляд стройка не завершилась ни в назначенный срок, ни позже. При этом деньги людей испарились.

НОВОСЕЛЬЕ ОТКЛАДЫВАЕТСЯ

Жилой комплекс «Гринвилль» начали строить в 2017 году. Тогда же развернулась кампания по привлечению денег дольщиков. Людям обещали, мол, вкладывайтесь в строительство и через каких-то два года будете отмечать новоселье. Но в 2019 году ключи от квартир дольщики не получили. И даже сейчас, в 2023-м, люди до сих пор не ждут свои давно оплаченные квадратные метры, а их миллионы утекли в неизвестном направлении.

Фактически руководил компанией-застройщиком 47-летний мужчина. Он, по версии следствия, с марта 2017 по ноябрь 2020 годов создал видимость инвестиционной привлекательности и высоких темпов строительства пяти домов «Гринвилля». Это удалось сделать путем финансирования подготовительных, нулевых и начальных строительных работ. Сотрудники компании же не знали, что рассказы о скором завершении возведения ЖК - фикция, и продолжали продавать квартиры людям.

- При этом фигурант уголовного дела не имел намерений исполнять обязательства перед участниками долевого строительства по передаче в собственность построенных объектов недвижимости. Противоправными действиями обвиняемого 205 потерпевшим причинен ущерб на общую сумму 432 миллиона рублей, - сообщила Анна Исаева, официальный представитель прокуратуры Хабаровского края.

РЕАКЦИЯ

Фактический руководитель фирмы-застройщика попал под уголовное дело о мошенничестве, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. Материалы переданы в Центральный районный суд Хабаровска для рассмотрения по существу.

- По уголовному делу проведены осмотры и всесторонний анализ финансовой документации, получены заключения экспертиз, допрошен широкий круг потерпевших и свидетелей, проведены иные следственные и процессуальные действия, результаты которых позволили сделать вывод о причастности мужчины к совершению инкриминируемого ему преступления и предъявить обвинение. Вину в его совершении обвиняемый не признал, - прокомментировала Дарья Немцева, официальный представитель СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

Максимальное наказание по статье - до десяти лет колонии.

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