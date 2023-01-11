Черный снег: покров из сажи застелил улицы Комсомольска

В Сети даже завирусился новый тренд: раскопай белый снег Фото: скриншоты из видео

Уже несколько дней жители Комсомольска бьют тревогу. Улицы и набережную застелил черный снег. Оказалось, что дело в саже, которая летит с местного ТЭЦ на асфальт, окна домов, перила и другие конструкции. Комсомольчане пытаются понять, почему чистый снежок внезапно превратился в грязное месиво.

В администрации города пояснили, что дело в ветре, направление которого меняется в межсезонье. Он подхватывает сажу, и порывы несут ее в сторону набережной.

- Эта ТЭЦ стоит там лет 60 уже. Она работает на угле, поэтому периодически осадок может выпадать на улицы города, - рассказал «КП» - Хабаровск» Иван Лаврентьев, пресс-секретарь администрации Комсомольска-на-Амуре.

Экологи объяснили, что поводы для беспокойства все же есть. Сажа, остающаяся после горения угля, вредит здоровью. Попадая в организм, часть осадка может не вывестись никогда. Это в свою очередь может привести к болезням и не светит ничем хорошим, дышать такими выхлопами вредно. Также стало известно, почему сейчас сажа напугала местных особенно сильно. Обычно на ТЭЦ устанавливают мощные фильтры, блокирующие любые отходы, которые могут выйти в атмосферу, но на этот раз они не помогли.

- Сотрудники ТЭЦ в курсе ситуации. Все дело в новой поставке угля, который оказался менее качественным, чем предыдущие партии. На предприятии объяснили, что больше не будут закупать уголь у этого поставщика, и скоро ситуация вновь стабилизируется, - рассказал «КП» - Хабаровск» Владислав Туринский, помощник Максима Иванова, депутата Госдумы и члена комиссии по экологии.

Жителей заверили, что впредь черный снег они не увидят. Кроме того, сейчас в регионе реализуют проект по газификации ТЭЦ, благодаря которому отапливать города Дальнего Востока будут газом, а от угля откажутся навсегда.

- 16 января, в Государственной Думе состоится круглый стол на тему «Мониторинг шума и загрязнения атмосферного воздуха и их влияние на качество жизни людей». На него пригласили Максима Иванова, как члена думского комитета по экологии. Обсуждаться будут, в том числе, и подобные ситуации. По итогам будут приняты решения, направленные на повышение качества жизни жителей Хабаровского края и улучшение экологической обстановки.

Специалисты направляют все усилия и борются с подобными явлениями, которые вредят и экологии, и качеству жизни людей, и имиджу региона. Владислав Туринский рассказал, что похожий случай был и в Хабаровске. Тогда произошла авария на ТЭЦ-3, и вредные отходы также оказались на улицах. Благодаря оперативному вмешательству Максима Иванова, неполадку быстро устранили. Депутат считает, что такие истории необходимо предавать огласке, чтобы проблемы быстро решали, а жители могли не беспокоиться за себя и близких.

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