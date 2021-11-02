Хабаровчане испугались химикатов в воде: эколог объяснил, насколько это опасно

Временный коллектор на аварийном участке Павла Морозова в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске для обеззараживания стоков «Водоканал» начал добавлять в воду сульфат аммония. При этом ведомство заявило, что качество воды соответствует всем нормам. Однако некоторых местных жителей напугало то, что вещество состоит из концентрированной смеси серной кислоты и аммиака.

- И так идешь мыться под душ с опаской. Быстро моешься и вылетаешь из ванны. Чуть дольше побудешь в воде и покрываешься красными пятнами из-за аммиака, - пишут пользователи в соцсетях.

«Комсомольская правда» - Хабаровск» разобралась, насколько опасен этот пресловутый сульфат аммония.

ОПАСЕН ЛИ СУЛЬФАТ АММОНИЯ?

Как оказалось, сульфат аммония безопасен для человека. Токсичность этого вещества очень низкая. Сульфат аммония добавляют во всем мире при хлорировании водопроводный воды. Однако в Хабаровске такую технологию применяют редко, что оказалось новостью для горожан.

- Из-за того, что произошел сброс отходов на Павла Морозова, «Водоканалу» приходится добавлять в воду больше хлора. Чтобы уменьшить специфический запах, в хлор добавляют сульфат аммония. Также это вещество повышает обеззараживающие качества хлора, вреда от него нет. Сульфат аммония периодически используют в системах водоснабжения во всем мире. Я как специалист видел такое и в Америке, и в Европе. Так что беспокоиться не о чем, все безопасно, - сообщил «КП» - Хабаровск» Владимир Сидоров, эколог и председатель Хабаровского краевого отделения Всероссийского общества охраны природы.

Также, по словам эколога, ситуацию жестко контролирует «Роспотребнадзор», регулярно берутся пробы воды.

ЧТО С ТРУБОЙ И КОГДА ПОЧИНЯТ?

Пока трубу не отремонтировали, и продолжается вынужденный сброс неочищенных стоков в Амур, сульфат аммония продолжат добавлять в воду.

Кроме того, по информации от администрации города, в данный момент на этом участке подведена первая обводная канализация, которая работает в автоматическом режиме. Но полноценный ремонт основного коллектора начнется только в конце ноября.

- Для укрепления дороги используется шпунтовое заграждение. Основным коллектором пользоваться нельзя, поэтому проведена обводная линия. Также готовится второй обводной коллектор из Южного микрорайона. Его будут запускать на днях. Разрушенный магистральный коллектор начнут ремонтировать в конце ноября, когда найдется подрядчик. Таких организаций по стране очень мало. Новый коллектор строить под дорогой не будут, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе администрации Хабаровска.

Напомним, в Хабаровске еще в начале сентября провалился асфальт на пересечении улиц Павла Морозова и Радищева в районе ТЦ «Выбор», и автомобильное движение встало. Это произошло из-за разрушения старого канализационного коллектора. Грунтовые воды размыли основание канализации 1973 года постройки. Также свою лепту в разрушение дороги внесли и постоянные паводки. Единственно верное решение - замена поврежденной трубы. По прогнозам, ремонт займет восемь месяцев.

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