Отстояли два дня: асфальт вновь провалился на улице Павла Морозова в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

Многострадальная дорога на пересечении улиц Павла Морозова и Радищева в очередной раз сделала сюрприз хабаровчанам и городской администрации. В ночь на 3 сентября на дороге провалился асфальт. В этот раз яма образовалась уже в новом месте.

И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ!

Буквально вечером накануне первого сентября в Хабаровске открыли для движения поврежденную улицу Павла Морозова. Образовавшуюся в дороге яму засыпали, но не положили новое асфальтовое покрытие. Однако этого оказалось недостаточно, и в ночь на 3 сентября асфальт провалился уже в новом месте - буквально в нескольких метрах от предыдущего провала. На место тут же выехали специалисты. Вердикт такой же, как и в предыдущий раз - высокий уровень Амура и подрусловых вод. Дорожное полотно постоянно подмывает. Сейчас вода стоит уже на глубине в полтора метра.

- Мы исходим из того, что уровень воды быстро меняться не будет, а какие-то решения принимать нужно прямо сейчас. Сегодня мы соберем комиссию по чрезвычайным ситуациям. Вопрос будем решать коллегиально, для этого пригласили на встречу представителей научного сообщества, университетов. Необходимо выработать единый подход, единое техническое решение по устранению ситуации с просадками дорожного полотна на Павла Морозова, - рассказал Алексей Богданов, первый заместитель мэра Хабаровска по городскому хозяйству.

Отстояли два дня: асфальт вновь провалился на улице Павла Морозова в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

Пока временно перекрыта для движения одна полоса на улице Павла Морозова в сторону южного микрорайона. Полностью прекращать движение пока не будут. В этот раз специалисты планируют вести ремонт дороги без полного перекрытия движения.

ПОТОРОПИЛИСЬ С РЕШЕНИЕМ

Напомним, что улицу Павла Морозова полностью перекрыли 29 августа. Тогда разрешение на проведение ремонтных работ получил МУП «Водоканал». Специалистам дали шесть дней, но из-за образовавшихся пробок и растущего недовольства хабаровчан дорогу решили открыть раньше срока - вечером 31 августа.

Отстояли два дня: асфальт вновь провалился на улице Павла Морозова в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

- Нам удалось скорректировать графики и приступить к финальным работам. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы к 1 сентября движение по улице Павла Морозова было восстановлено. А пока приносим свои извинения и просим хабаровчан набраться терпения, - говорил тогда Андрей Лобанов, заместитель директора по охране труда и инвестиционной деятельности МУП «Водоканал».

Стоит учитывать, что воздействие воды на дорогу уменьшится только после снижения Амура до четырех метров. Сейчас же уровень воды в реке у Хабаровска равен 546 сантиметрам.

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