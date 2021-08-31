«Мы постараемся успеть»: улицу Павла Морозова в Хабаровске планируют открыть к 1 сентября. Фото: МУП "Водоканал".

Появилась новая информация о ходе ремонта дороги на улице Павла Морозова. Как сообщает пресс-служба МУП «Водоканал», благодаря взаимодействию с МУП «Южное» специалистам удалось сократить сроки ремонта.

- Специалисты трудятся круглосуточно. Например, прошедшей ночью на объекте работали два самосвала, экскаватор и аварийно-восстановительные бригады МУП «Водоканал». Кроме того, сегодня днем к нам присоединились еще 11 единиц техники и 15 специалистов. МУП «Южное» направило в помощь три самосвала, - рассказал Андрей Лобанов, заместитель директора по охране труда и инвестиционной деятельности МУП «Водоканал».

К обеду 31 августа специалисты успели подсыпать грунт и закрыть провал в трех точках - на пересечении с улицей Радищева и Бассейным переулком. Большую помощь в работе предприятиям оказывают сотрудники ГИБДД. Вскоре приступят к закладке щебеночно-песчаной смеси.

- Нам удалось скорректировать графики и приступить к финальным работам. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы к 1 сентября движение по улице Павла Морозова было восстановлено. А пока приносим свои извинения и просим хабаровчан набраться терпения, - добавил Андрей Лобанов.

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