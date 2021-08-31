Объехать перекрытую улицу Павла Морозова в Хабаровске можно с трех сторон Фото: Администрация Хабаровска

В связи с ремонтом дорожного полотна на улице Павла Морозова хабаровские водители столкнулись с проблемой глухих пробок. Так как улица оказалась частично перекрыта, специалистам ГИБДД и городской администрации пришлось продумать схемы объезда.

- Сейчас решено сделать проезд в двустороннем режиме по улице 65-летия Победы. По улице Радищева потоки машин будут проходить от Павла Морозова в сторону Краснореченской. По улице Кубяка будет организованно движение в обратную строну. Просьба к жителям города из-за сложившейся ситуации больше пользоваться общественным транспортом, чтобы сократить пробки, – рассказал Анатолий Климочкин, и.о. первого заместителя мэра Хабаровска по городскому хозяйству.

Таким образом, объехать перекрытую дорогу будет возможно, но достаточно сложно. Некоторые хабаровчане уже успели пересесть не только на общественный транспорт, но и на велосипеды. По предварительной информации, на ремонт дороги уйдет не меньше 5-6 дней. Работы стартовали в воскресенье, 29 августа.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.