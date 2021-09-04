На ремонт улицы Павла Морозова в Хабаровске потребуется 8 месяцев Фото: Администрация Хабаровска

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций города Хабаровска провела экстренное заседание по вопросу провалов дороги по улице Павла Морозова. Накануне, 3 сентября, на проблемном участке дороги появилась еще одна яма. А поздним вечером того же дня на 1,5 метра провалилась дорога в другом месте.

НОВЫЙ ПРОВАЛ

На экстренное заседание по решению вопроса с улицей Павла Морозова привлекли не только специалистов городской администрации, но и экспертов Хабаровска по строительству дорог и систем водоснабжения. Вопрос требующий срочных профессиональных оценок и решений обсуждали в течение всего дня. В это же время на самом участке дежурили специалисты.

На ремонт улицы Павла Морозова в Хабаровске потребуется 8 месяцев Фото: Администрация Хабаровска

Так, в 23:40 в пятницу, 3 сентября, в дороге образовалась еще одна яма размером 4 на 1 метр и глубиной в полтора метра. Специалисты сразу же засыпали щебнем образовавшуюся яму. Так как провалы возникают достаточно часто и неожиданно, на дороге создали запас инертных материалов. Кроме того, на месте провала установлены железобетонные ограждения и дорожные знаки. Однако полностью движение по самой проходимой улице не закрыли. Проехать в обе стороны можно по четырем полосам. Сейчас на месте работают 11 специалистов и семь единиц техники.

ПРОГНОЗ ЭКСПЕРТОВ

На комиссии, которая прошла 3 сентября, эксперты не только пришли к единому решению, но и озвучили реальную причину происходящего. Как выяснилось, виновником провалов в дороге является не только паводок 2021 года. Вода в Амуре поднималась несколько лет подряд и ежегодно грунтовые воды размывали основание канализационного коллектора, который проложен под этим участком дороги. Стоит учитывать, что коллектор был построен еще в 1973 году. Из-за постоянного влияния воды он провис и был поврежден. В свою очередь за коллектором провисла и дорога, проваливаясь то в одном месте, то в другом.

На ремонт улицы Павла Морозова в Хабаровске потребуется 8 месяцев Фото: Администрация Хабаровска

Единственно верное решение в данной ситуации – замена поврежденной трубы. На это, по предварительным прогнозам, уйдет до 8 месяцев. При этом эксперты уточнили, что все 8 месяцев воздействие на дорожное полотно должно быть минимальным. Так будет меньше провалов и просадок, которые напрямую угрожают жизни и здоровью горожан.

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ

Ответственными за улицу Павла Морозова назначены сразу три подразделения – МУП «Водоканал», управление по охране окружающей среды и природных ресурсов, а также заместитель мэра города по промышленности, транспорту, связи и работе с правоохранительными органами. Пул работ назначен для каждого подразделения. Так, МУП «Водоканал» должен выставить ограждения и обеспечить постоянный контроль за дорогой по траектории прохождения канализационного коллектора. Кроме того, уже с полуночи 4 сентября специалисты «Водоканала» должны были приступить к работам по выборке элементов поврежденного дорожного полотна и основания дороги. После этого геологическая компания приступит к исследовательским работам на участке дороги.

Уже к 6 сентября от МУП «Водоканал» будут ждать технические решения и график ремонтных работ. Специалистам необходимо проработать и возможность создания временной схемы перекачки канализационных стоков.

Также, совместно с ГИБДД и городским управлением дорог будет разработана временная схема дорожного движения. В это же время специалистам «Водоканала» нужно будет озаботиться и о надежности водоотведения.

Вместе с представителями профильных кафедр хабаровских вузов проведут дополнительные исследования причин аварии.

В свою очередь управление по охране окружающей среды и природных ресурсов займется расчетами возможного эколого-экономического ущерба. А заместитель мэра города по промышленности, транспорту, связи и работе с правоохранительными органами проработает изменение маршрутов общественного транспорта по улицам Кубяка, Краснореченской и Оборонной. Также возможно на участке появится передвижной пост регулирования движения.

- Сейчас рассматривается вариант сохранения двустороннего движения на аварийном участке по улице Павла Морозова по одной полосе в каждом направлении, - добавили в пресс-службе администрации Хабаровска.

Информация будет обновляться.

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