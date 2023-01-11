Тащили на тросе с корабля: мужчину с приступом эвакуировали на вертолете в Магадан

Мужчину затащили на борт вертолета и оказали неотложную помощь Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

Операцию спасения мужчины, которому резко стало плохо, провели сотрудники магаданского МЧС в акватории Охотского моря. Днем 11 января с борта корабля «Алдан», который находился в сотнях километров от областного центра, поступил запрос о немедленной эвакуации – у 35-летнего члена экипажа случился острый приступ аппендицита.

Как стало известно «КП» - Хабаровск» от представителя пресс-службы МЧС, в ведомство обратились врачи, они сообщили, что мужчину необходимо срочно осмотреть и оказать неотложную помощь. Добраться туда реально было только на вертолете.

- К нам обратились медики для того, чтобы спасатели МЧС России со специальным оборудованием спустились с вертолета на судно и забрали пострадавшего, потому что других вариантов эвакуации с морского судна в данный момент нет, - рассказали редакции в МЧС.

35-летнего моряка эвакуировали в больницу Магадана Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

К кораблю вылетел вертолет Ми-8, на борту были медики и спасатели. При подлете к кораблю спасатели начали операцию по поднятию больного на борт. Мужчину посадили на лебедочную грузовую установку и подняли на борт вертолета.

У больного случился приступ аппендицита Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

Тут же к делу подключились медики – они оказали срочную помощь больному и дали отмашку на возвращение в город. Моряка забрали и доставили в магаданскую больницу. Вся спасательная операция заняла около двух часов, общий путь вертолета туда и обратно составил 417 километров.

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