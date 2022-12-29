Стало плохо на работе: в Магаданской области с судна эвакуировали члена экипажа

Пострадавшего на лебедке подняли на борт вертолета Фото: скриншот из видео

Кадрами спасательной операции с применением санитарной авиации поделились сотрудники МЧС по Магаданской области. Судно «Владивосток-2000», которое считается крупнейшим кораблем-рыбзаводом, находился в 180 морских милях (333 километра - прим. ред.) от Магадана.

- Эвакуация с судна была возможна только с воздуха. Спасатели МЧС и медики вылетели на место на специально оборудованном вертолете с необходимым для срочной эвакуации, - рассказала «КП» - Хабаровск» Анна Барышева, начальник отдела информационного сопровождения оперативных событий ЦУКС ГУ МЧС России по Магаданской области.

На кадрах видно, как один из спасателей на специальных носилках при помощи лебедки опустился на палубу судна. Внизу его уже ожидали члены команды корабля и пострадавший. Последнего положили на носилки, закрепили ремнями безопасности и подняли на борт вертолета.

Спасательная операция заняла менее часа.

Уже в полете медики провели осмотр и оказали первую необходимую помощь пострадавшему. Под наблюдением врачей его доставили в областную больницу Магадана.

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