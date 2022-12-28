Избили и приковали проволокой за шею: в Хабаровске живодеры мучают бездомных собак

В зверствах подозревают жителей соседних домов Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Хабаровске живодеры учинили страшную расправу над бездомными собаками. Сразу несколько ЧП произошли на Красной Речке в заброшенном доме. Сначала люди нашли здесь бьющуюся в предсмертных конвульсиях собаку, но спасти ее, к сожалению, так и не удалось.

Второй случай оказался еще более печальным - кто-то издевательски примотал собаку проволокой за шею к дверному косяку. Как выяснилось потом в клинике, куда отвезли освобожденную собаку, досталось ей очень сильно - оказалось, что живодеры избивали пса, колотили чем-то тупым по голове. К несчастью, травмы были несовместимы с жизнью, собаку пришлось усыпить.

Все эти страшные зверства происходили прямо там, в заброшенном доме на улице Вилюйской, 38. На веранде бездомные собаки искали спасение в морозные дни и ночи, но так вышло, что по вине человека здесь они нашли только увечья, боль и смерть.

О том, что кто-то учинил самосуд над бездомными животными, сообщила местная жительница. Она написала жалобу на портал «Голос27», приложив видеоролик с моментом спасения одной из собак.

- 27 декабря по тому же адресу была обнаружена чипированная бездомная собака, прикованная проволокой за живот, ближе к тазобедренной части. Предположительно, она находилась в таком положении 1,5 суток, - пишет хабаровчанка.

Собаку освободили, о ее состоянии пока ничего не известно. Как неясно и то, кто занимается этими зверствами. По словам хабаровчанки, это могли сделать жители соседних домов - 39-го и 43-го. Причем в их причастности женщина уверена почти на сто процентов.

Сейчас это дело взяли в работу. С портала «Голос27» его передали компетентному органу - в УМВД России по Хабаровскому краю.

Жители соседних домов надеются, что этот инцидент не останется без внимания, а живодеры понесут в итоге заслуженное наказание и в следующий раз, прежде чем совершать подобное, подумают о последствиях.

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