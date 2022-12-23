Их маленькие тельца так и лежат в снегу: в Хабаровске учинили жестокую расправу над собаками

Очевидцев расправы просят не оставаться в стороне и и передать информацию Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

К горлу подступает ком, на глаза наворачиваются слезы, и такое ощущение, что от горя и боли разрывает душу, а потом подкатывает злость и отчаяние… очередной акт бесчеловечной жестокости по отношению к беззащитным животным произошел в Хабаровске, но на этот раз, кто-то решил зверски истребить целую семью собак.

В редакцию «КП» - Хабаровск» обратилась волонтер, сообщив, что в частном секторе за Химфармзаводом нашли тело собаки предположительно с огнестрельной раной. Пес там жил не один год, он средних размеров, добрый малый, все вокруг его знали. Не так давно он стал отцом нескольких щенков, и казалось, все в порядке, не было никаких жалоб, но спустя время щенков нашли мертвыми, кто-то беспощадно их отравил. Маленькие тельца нашли жители, а накануне убили их отца. Зияющая дыра на теле собаки и лужи крови вокруг повергли людей в шок.

- Это произошло 21 декабря на улице Наречной. Тело собаки планируют отвезти на экспертизу, заявление в полицию подано. Соседи говорят, что ничего не видели и не слышали, инцидент произошел ориентировочно с 9:00 до 11:00 утра. Самое страшное, что в это время дети идут в школу, люди на работу, и если человек вдруг стрелял, от его действий могли и люди пострадать. Мало ли, что у него в голове и в каком состоянии он пребывал, - рассказывает редакции волонтер.

Собеседница рассказала, что кто-то в этом районе систематически «разбирается» с неугодными собаками. Щенков травят, причем постоянно. Сейчас несколько тел щенков еще лежат там, завернутые в пакет, волонтеры рассчитывают, что правоохранители заинтересуются и выяснят, что произошло с малышами.

Часть тел люди убрали, чтобы дети не видели трупы. Поднимать тревогу местные жители не спешат, возможно, люди просто боятся, а вдруг это кто-то из соседей устраивает расправу, ругаться и нарываться на неприятности, наверное, просто не хотят.

А вот волонтеры и зоозащитники оставлять инцидент без внимания не намерены. По словам активистов, спускать такое с рук категорически нельзя. Если человек все же применил оружие, чтобы уничтожить невинное животное, он вполне может поднять руку и на человека.

Сейчас зоозащитники ищут случайных свидетелей произошедшего, просят предоставить любую имеющуюся информацию: возможно, кто-то видел расправу, знает, что в собаку именно стреляли, и кто стрелял, или у кого-нибудь есть видеозаписи, фотографии, пусть даже издалека. Волонтеры просят об этом сообщить, потому что виновный может представлять угрозу для других животных.

Что же касается убитой собаки, то тело ее отправят на экспертизу. Волонтеры организовали сбор средств, так как процедура эта дорогостоящая. Неравнодушные хабаровчане уже пожертвовали часть денег, но пока сбор остается открытым.

Зоозащитница надеется, что с этим происшествием удастся разобраться, найти виновного, и тогда район снова будет жить в спокойствии. Но главное, чтобы люди не оставались в стороне, не отмалчивались, а сразу же били тревогу, если подобное происходит рядом.

Передать информацию очевидцы могут через редакцию «КП» - Хабаровск». При необходимости будет сохранена анонимность.

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