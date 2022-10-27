Вырезают органы без наркоза: бродячих собак доводят до смерти жесточайшим способом в Хабаровском крае

Собака Белка, перенесшая повторную операцию после некачественной стерилизации Фото: предоставлено редакции волонтерами

История, напоминающая по своей жестокости, пожалуй, фильм ужасов, происходит прямо сейчас в районе имени Лазо Хабаровского края. На территории нескольких поселков пропадают и умирают собаки, которые ранее были стерилизованы подрядчиком. Местные жители и волонтеры-зоозащитники говорят о том, что стерилизацию собак там проводят самым жестоким способом - без наркоза. Людей пугает, что собакам вкалывают только расслабляющие мышцы препараты, при этом четвероногие чувствуют всю адскую боль во время операции, но отреагировать никак не могут, потому что попросту обездвижены.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

В распоряжении редакции «КП» - Хабаровск» оказались видеоролики с операции одной из собак в районе имени Лазо. Дворнягу доставили к врачам уже через несколько дней после стерилизации. То, что обнаружила ветеринар в животе у пса, повергло ее в ужас. Часть органов, которые должны были удалить во время процедуры, остались внутри. Спустя время органы начали портиться, разлагаться. При надавливании на распухший мешочек, из него начал сочиться гной зелено-коричневого цвета.

Как выяснилось, это не первый такой случай в районе. Но вопросы у волонтеров к подрядчику начались еще в прошлом году, сразу после того, как зоозащитники попытались найти анестезию для спасения собаки, а у ветклиники, в которой стерилизуют отловленных животных, препарата не оказалось, и, видимо, никогда не было.

- В прошлом году на трассе возле Хора нашли раненую собаку. Мы долго пытались отловить пса, даже перекрывали дорогу, просили дальнобойщиков остановиться, в итоге направили собаку на Хор и смогли доставить к ветеринару, - рассказывает «КП» - Хабаровск» Валерия Зуева, волонтер. - Оказалось, что у нее огнестрельное ранение, мы действовали быстро, начали искать анестезию, обзванивать все клиники рядом, в итоге позвонили тому ветеринару, который стерилизует отловленных собак. После того как мы стали спрашивать, есть ли у нее наркоз, и говорить ей названия препаратов, она удивленно спросила - мол, а что это такое?

По рассказу волонтера, у ветеринара спросили, под чем же она тогда собакам проводит стерилизацию, на что та назвала препараты, которые являются миорелаксантами и не более.

- Мы сначала не поняли, а потом сели и думаем - то есть она вкалывает препарат собаке, он немного обезболивает, и она вот так, практически вживую, делает операцию? - говорит Валерия.

СОБАКИ ГНИЮТ ЗАЖИВО

В этом году волонтеры начали больше внимания обращать на тот факт, что собак в населенных пунктах становится все меньше. Кто-то из них пропадал, а другие умирали. Лично Валерия Зуева через зоозащитников из «Милосердия» привезла на операции в клинику несколько собак. Они были в плохом состоянии, а когда врачи их вскрывали, внутренности были уже загнившие.

- Один из последних случаев произошел с собакой с Хора. Мы привезли ее в клинику после этой стерилизации. Врачи начали ее оперировать, вскрыли. А там… просто гной. То есть при стерилизации делает вскрытие под этим препаратом, что успевает, очень быстро вырежет - и зашивает. А какая-то часть остается. Потом постепенно начинается воспаление и перитонит. Плюс зашивают дешевыми плохими нитками. Вообще, нитки должны долго находиться в спирте, а там уже и нитки гнить начинают. Собака постепенно умирает, - говорит Валерия.

Валерия добавила, что прямо сейчас в Переяславке-2 бегают собаки, которым срочно нужны операции. Все они после стерилизации, кровят, гниют, и от них уже начал исходить плохой запах.

Как выяснилось, о ситуации знают и в Хабаровске. К местным зоозащитникам поступает уже не первый сигнал о жестоком обращении при стерилизации в том районе. Как рассказала редакции депутат и зоозащитница Наталья Коваленко, неизвестно, как собаки будут реагировать на человека после пережитого.

- Получена информация, что они там собак стерилизуют не под наркозом, а только введя им миорелаксанты. То есть животное все чувствует, всю эту адскую боль, но отреагировать просто не может физически. Животным в этот момент очень больно, но они не могут ни крикнуть, ни дернуться, но в голове в это время происходит ужас от того, что с ними делают. Соответственно, собака при выпуске обратно может быть опасна, может нападать на людей или бояться в ином случае. Мы же не знаем, что у собаки будет в голове после того, что с ней проделали без наркоза, - говорит Наталья Коваленко.

РАЗНОЦВЕТНЫЕ БИРКИ - НОМИНАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ

Второй вопрос, который беспокоит зоозащитников - это чипирование. Как отмечает Наталья Коваленко, подрядчик в Хабаровске ставит бирки по цветам в зависимости от года, когда проходила стерилизация и вакцинация. Этот подход правильный, так как по биркам видно, когда собаке делали прививки, и когда нужна следующая. В районе имени Лазо же к вопросу подошли иначе - собаки бегают с бирками разных цветов, но суть в том, что всех их чипировали в один год.

- Сейчас собаки бегают с зелеными, желтыми и красными бирками подрядчика, работающего в районе имени Лазо. И это бирки одного года. То есть если в Хабаровске все логично, каждый год новый цвет бирки, то здесь непонятно, зачем разноцветными делают? А тендер он начал выполнять только в этом году. К нему много вопросов уже, - говорит Наталья.

Собаки в районе имени Лазо пропадают или умирают Фото: предоставлено редакции волонтерами

СОБАК ОТПУСКАЮТ В НИКУДА

Еще один момент - выпуск собак. Волонтеры отмечают, что подрядчик выпускает собак вовсе не туда, откуда отловил. Смена места обитания может стать угрозой для жизни пса. А для человека чревата агрессией от четвероногих, которые начинают сбиваться в новые стаи и конфликтовать между собой за еду.

В городе нашли собаку, судя по бирке, предположительно, привезенную из Лазо и отпущенную в Хабаровске. Собаку с чипом о стерилизации заметили в пикантной ситуации - она спаривалась с кобелем. Впоследствии выяснилось, что при операции у нее оставили часть яичника, течка не прекратилась, и вокруг нее начали собираться самцы.

ПОД ОТЛОВ ПОПАДАЮТ ВСЕ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ

Жители района имени Лазо стали также жаловаться, что подрядчик отловил их домашнего пса. Некоторые со скандалом приезжали и забирали своих питомцев у него. Как рассказала Валерия, в районе произошло несколько таких случаев. А однажды он отловил совсем еще щенка и стерилизовал. Люди жалуются, что собак гребут без разбора.

- На Хору женщина говорит, что ее собаку увез. Хотя ему говорили соседи, что она домашняя, мол, но он все равно загнал ее в подъезд, отловил и увез. Она забирала собаку со скандалом. Собака была в очень тяжелом состоянии, она ее выхаживала, откалывала, - рассказывает Валерия.

Ни у волонтеров, ни у активистов нет прямых доказательств, что подрядчик нарушает условия тендера и применяет жестокость в отношении животных при стерилизации. Пока эта ситуация остается подвешенной в воздухе, но общественники уверены, что проблема есть, и она очень серьезная.

Выход Валерия в этой ситуации видит только один - в районе необходимо построить приют для безнадзорных животных, где будут проводить стерилизацию, и чтобы он был возведен как государственное учреждение. Валерия вместе с коллегами уже нашли землю для приюта, оформили ее, зарегистрировали автономную некоммерческую организацию и готовы заняться этим делом. Основная проблема состоит в финансировании, они, как и местные жители, неоднократно просили администрацию помочь им построить приют, а уж с открытием там будут работать на совесть многие волонтеры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Зверски убили кошку: тело расстрелянного животного подбросили хозяевам в Хабаровском крае

Хозяева обнаружили расстрелянную кошку у себя под забором(подробнее)

Зажало в тисках между зданиями: жители ЕАО спасли застрявшую в узкой щели кошку

Сотрудники МЧС спасли застрявшую в гаражах кошку из ЕАО(подробнее)