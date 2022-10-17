Зверски убили кошку: тело расстрелянного животного подбросили хозяевам в Хабаровском крае

На теле животного было несколько ран от пуль. Фото: предоставлено "КП-Хабаровск"

Милка, или по-другому доча, была особенной кошкой. Как это часто бывает, когда человек спасает животное от верной гибели на улице, холит, лелеет и растит в любви и заботе. Питомец такую доброту помнит, и на протяжении всей своей жизни остается благодарным и верным. Милка была именно такой. С самого детства с хозяйкой Екатериной у нее установилась своя особая связь, кошка стала самым настоящим членом семьи. Но кому-то животное сильно помешало. Бедную кошку жестоко убили, а тело подбросили хозяевам под забор.

Жестокая расправа над невинным животным

Страшная расправа произошла в поселке Эльбан Хабаровского края. Кошка Милка по обыкновению куда-то убежала, а через несколько дней ее нашли расстрелянной рядом с забором. Как рассказала «КП-Хабаровск» хозяйка Милки Екатерина, на кошке было несколько пулевых ранений, маленькое тельце просто изрешетили.

- Милки долго не было, мы переживали, и дедушка решил пойти искать ее. Поиски закончились быстро - расстрелянное тело нашли за забором. Не знаю, подкинули нам ее, или сама доползла и умерла. Но дедушка ее нашел уже мертвой, - рассказывает Екатерина.

Систематические зверства

Как выяснилось, в поселке этот случай далеко не первый. Человек, которого семья подозревает в жестоком обращении с животными, уже применял воздушку ранее, чтобы разогнать собак. Тогда Катя услышал лай собак, выбежала на улицу, а там сосед решил выстрелить в Пирата, собаку, за которой семья Кати присматривала. Пес заскулил, спрятался в кусты, поджимал и облизывал лапку, а затем начал будто жаловаться Кате. Девушка закричала на соседа, но тот отнекивался, в собаку он, мол, не попал. Причастен ли он к расстрелу Милки – семья точно не знает, но им сообщили, что воздушки у него давно нет.

Еще один случай произошел несколько лет назад с той же семьей. У них жила кошка Сашка, по словам Кати, мама ее очень любила, не разрешала никому даже голос повышать на нее, но однажды она пропала на два месяца, ее нашли также под забором, истощенной и мертвой.

- Это была мамина любимая кошка. Она, кстати, ела только мясо. Была толстая, упитанная, а потом она исчезла, мы ее нашли тоже за забором, мертвой, и очень исхудавшей. Мы думаем, что умерла она не своей смертью, и что кто-то держал ее у себя и морил голодом.

Что касается Милки, то знакомые Кати утверждают, что раны у нее совсем не от воздушки, слишком уж большие пули, и скорее всего – это раны от боевого оружия.

Преступления без наказания

Когда Катя рассказывала о том, что произошло, она не могла сдерживать слезы. Доча была именно ее кошкой, даже уезжая на учебу в город, Катя забрала ее с собой, но тогда дома оставался друг Милки – Черныш, которого подобрали на улице примерно в то же время. Без Милки он начал плакать, искать ее, тогда хозяйке пришлось вернуть ее домой.

Милка была особенной кошкой. Фото: предоставлено "КП-Хабаровск"

- Выходит, что я зря привезла обратно, теперь я очень жалею, что вернула ее домой. Она была самой лучшей. У меня много фото и видео, где она целуется, ластится, где они с Чернышем спят в обнимку. Знаете, у дочи такая привычка всю жизнь была – она не давала лечь спать мне, всегда забиралась, сосала губу или мочку уха, - рассказывает Катя. – Я искреннее не понимаю, как можно так жестоко взять и лишить жизни невинное существо.

Милку и Черныша нашли в одно время, животные росли вместе. Фото: предоставлено "КП-Хабаровск"

Люди, которые занимаются расстрелом животных - они не совсем здоровы. Так считает Наталья Коваленко, депутат и зоозащитница. Почему их не признают социально опасными – зоозащитница не понимает, потому что такие люди живут рядом с людьми, с детьми, и от их неоправданного гнева могут пострадать окружающие.

- Этот человек, если его вообще можно так назвать, какие-то свои трудности в жизни отыгрывает на беззащитных животных. Кошку он просто изрешетил. Он не просто в нее попал, а именно целенаправленно убивал маленькое беззащитное животное. Животное, я считаю, умирало не сразу, а в муках, значит, здесь дело идет о 245 статье – жестокое обращение с животными, - рассказала «КП» - Хабаровск» Наталья Коваленко.

Хозяева похоронили Милку рядом с Сашкой, некогда любимой маминой питомицей. Держать тело бедного животного дальше они не решились.

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