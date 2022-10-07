Во дворе дома свистят пули: неизвестный устроил отстрел собак и кошек в Хабаровске

Неизвестный стреляет по животным в Хабаровске Фото: предоставлено редакции

Чудовищная по своей сути и содержанию ситуация окружает жителей двора на улице Олега Кошевого в Хабаровске. Неизвестный человек повадился расстреливать ни в чем не повинных зверушек, которых подкармливают соседи. И это не первый случай за последнее время. Обращения в правоохранительные органы пока не принесли никаких плодов.

- В подвале нашего дома живут котики, которых подкармливаем всем двором. Недавно принесла им еды и услышала хлопок. Что-то упало между двух кусов и они разбежались. До сих пор видно не было. Чудом в меня ничего не попало, - рассказала «КП» - Хабаровск» Жанна, жительница Хабаровска.

И Жанна не единственная, кто была свидетелем стрельбы. У соседей начали появляться подозрения, что огонь открыл кто-то из первого или второго подъезда дома. Тогда же и было написано первое заявление в полицию. Приехавший наряд записал все показания очевидцев и передали это дело участковому.

- Я лично видела как минимум три случая стрельбы. Боюсь представить, сколько их может быть на самом деле. Даже домашним животным досталось. Соседский йоркширский терьер после ранения с дикими криками рванул куда глаза глядят. Собаку нашли спустя два дня и сразу же отвезли в ветеринарную клинику, где диагностировали два пулевых ранения, - рассказала «КП» - Хабаровск» Александра, жительница дома на Олега Кошевого.

При этом владельцы животного по непонятным причинам отказались обращаться в полицию.

Но точкой кипения все же стал инцидент со смертельным исходом. Местный «меткий стрелок» не постеснялся людей с детьми и открыл огонь по птице, которая сидела на автомобиле. Чудом ни один человек не пострадал, чего нельзя сказать о голубе. С дыркой в голове он упал на асфальт.

- В районе шести вечера, когда подходила к дому, снова услышала характерный хлопок. В этот момент окровавленная птица упала с крыши автомобиля, - говорит Жанна.

Ошарашенные очевидцы во дворе снова вызвали полицию и написали второе заявление. По словам жильцов близлежащих домов, почти сразу после выстрела рядом с собравшимися сшивался какой-то подозрительный мужчина. Возможно, это и был тот самый стрелок.

- В отдел полиции №3 УМВД России по Хабаровску поступил ряд заявлений от жителей одного из домов по Олега Кошевого с жалобами на нарушение общественного порядка со стороны неизвестного гражданина. В настоящее время участковыми уполномоченными полиции принимаются меры по установлению его личности. Проводится проверка, по окончанию которой будет принято процессуальное решение, - рассказал «КП» - Хабаровск» Кирилл Блинов, старший специалист группы по связям со СМИ УМВД России по Хабаровску.

Как показал опрос, местные жители совсем не против соседства с животными, хоть и безнадзорными. Как уверяют волонтеры, все коты во дворе стерилизованы, ухожены и даже привиты.

- На капоте моей машины часто греются коты. Я к этому привык. Но если бы я был свидетелем, что в этот момент по животному стреляют, то нашел бы злоумышленника быстрее правоохранительных органов, - рассказал «КП» - Хабаровск» Евгений, житель Хабаровска.

Пока личность нарушителя не установлена. Жильцы домов на Олега Кошевого надеются, что жестокость по отношению к живым существам во дворе прекратится. Ведь из-за этого могут пострадать и люди. «КП» - Хабаровск» продолжает следить за развитием событий.

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