Повесил собаку и смотрел, как умирает: живодер из Николаевска убил соседского питомца

Мужчина повесил собаку на двери гаража Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ужасающий своей жестокостью и бесчеловечностью инцидент раскрыт в Николаевске-на-Амуре. 24-летний местный житель обвиняется в жестоком обращении с животным. Инцидент произошел еще в феврале 2022 года, но в суд дело направлено только сейчас.

- Домашняя собака с соседского участка забрела во двор к обвиняемому и справила нужду. Это не понравилось хозяину. Он разозлился, нашел в гараже веревку, накинул ее на шею животному и подвесил на дверь гаража. Его действия доставили собаке физические страдания, от которых животное погибло, - рассказала «КП» - Хабаровск» Анна Исаева, старший помощник прокурора Хабаровского края по взаимодействию со СМИ.

Соседи, которым принадлежала собака, сразу же написали заявление в полицию. После проведения расследования дело передали в прокуратуру и только сейчас городской суд Николаевска-на-Амуре начнет его рассматривать.

Мужчину будут судить по статье за жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель. Максимальная санкция за такое преступление предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.

Остаются вопросы и к владельцам собаки, которые отпускали животное на выгул без присмотра.

Напомним, в соседней ЕАО депутаты городской думы Биробиджана разрабатывают механизмы для реализации программы чипирования не только безнадзорных, но и домашних животных.

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